新年開運誕生石助攻保平安 TASAKI打造「最美幸運符」

新的一年即將到來，國際知名日本珠寶品牌TASAKI以春意蓬勃的大自然為靈感，創作出迷人的chants系列，為即將到來的新春帶來迷人的浪漫魅力。象徵幸運的誕生石珠寶"petit" balance class charm系列，以及歌頌春日自然的chants系列，則針對不同月份生日的壽星打造專屬的誕生石吊墜，是新春開運、守護平安的最美幸運符。

TASAKI的chants系列以大自然為靈感，捕捉春日暖陽中綻放的花朵，以珍貴的18K櫻花金（SAKURAGOLD™）或鑲嵌璀璨鑽石的18K白金勾勒花瓣的有機線條，搭配溫潤的阿古屋珍珠，細緻勾勒出春天的柔美景象。輕盈優雅的輪廓，無論在日常佩戴或特別場合中，都能散發出清新脫俗的柔美姿態，綻放出柔美浪漫的光彩，是為春季佳節獻上真摯心意的首選。

TASAKI "petit" balance class charm誕生石珠寶，則是許多人在開春添好運的時候會針對個人需求配戴的時髦設計。系列吊墜巧妙融合了經典的balance系列設計與品牌獨門的18K櫻花金，以月份專屬誕生石搭配阿古屋珍珠，亦可選擇加購單獨販售的18K玫瑰金材質手鍊，將項鍊輕鬆轉換為手鍊，隨著場合的變換，靈活調整佩戴方式，為珠寶的搭配增添更多層次與風格。