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新年開運誕生石助攻保平安 TASAKI打造「最美幸運符」

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
珠寶品牌TASAKI以歌頌春日自然的chants系列迎接2025年。圖／TASAKI提供
珠寶品牌TASAKI以歌頌春日自然的chants系列迎接2025年。圖／TASAKI提供

新的一年即將到來，國際知名日本珠寶品牌TASAKI以春意蓬勃的大自然為靈感，創作出迷人的chants系列，為即將到來的新春帶來迷人的浪漫魅力。象徵幸運的誕生石珠寶"petit" balance class charm系列，以及歌頌春日自然的chants系列，則針對不同月份生日的壽星打造專屬的誕生石吊墜，是新春開運、守護平安的最美幸運符。

TASAKI的chants系列以大自然為靈感，捕捉春日暖陽中綻放的花朵，以珍貴的18K櫻花金（SAKURAGOLD™）或鑲嵌璀璨鑽石的18K白金勾勒花瓣的有機線條，搭配溫潤的阿古屋珍珠，細緻勾勒出春天的柔美景象。輕盈優雅的輪廓，無論在日常佩戴或特別場合中，都能散發出清新脫俗的柔美姿態，綻放出柔美浪漫的光彩，是為春季佳節獻上真摯心意的首選。

TASAKI "petit" balance class charm誕生石珠寶，則是許多人在開春添好運的時候會針對個人需求配戴的時髦設計。系列吊墜巧妙融合了經典的balance系列設計與品牌獨門的18K櫻花金，以月份專屬誕生石搭配阿古屋珍珠，亦可選擇加購單獨販售的18K玫瑰金材質手鍊，將項鍊輕鬆轉換為手鍊，隨著場合的變換，靈活調整佩戴方式，為珠寶的搭配增添更多層次與風格。

每個月份的誕生石都擁有其特殊的象徵意義。一月的石榴石代表友誼與忠誠；二月的紫水晶象徵智慧與誠實；三月的海藍寶則代表勇氣與冒險精神；四月的鑽石是永恆的愛與堅毅的象徵；五月的祖母綠寓意著幸福與繁榮；六月的珍珠象徵優雅與智慧；七月的紅寶石代表熱情與生命力；八月的橄欖石則是成長與新生的象徵；九月的藍寶石代表心靈的平靜；十月的粉紅碧璽象徵浪漫與自信；十一月的黃水晶傳遞希望與正能量；而十二月的丹泉石則是和平與保護的象徵。

TASAKI petit balance class charm 3月海藍寶墜鍊，28,700元。圖／TASAKI提供
TASAKI petit balance class charm 3月海藍寶墜鍊，28,700元。圖／TASAKI提供
TASAKI chants 18K櫻花金鑲鑽與阿古屋珍珠耳環，17萬5,000元。圖／TASAKI提供
TASAKI chants 18K櫻花金鑲鑽與阿古屋珍珠耳環，17萬5,000元。圖／TASAKI提供
TASAKI chants 18K白金鑲鑽與阿古屋珍珠項鍊，15萬9,000元。圖／TASAKI提供
TASAKI chants 18K白金鑲鑽與阿古屋珍珠項鍊，15萬9,000元。圖／TASAKI提供
珠寶品牌TASAKI以歌頌春日自然的chants系列迎接2025年。圖／TASAKI提供
珠寶品牌TASAKI以歌頌春日自然的chants系列迎接2025年。圖／TASAKI提供
TASAKI chants 18K櫻花金鑲鑽與阿古屋珍珠戒指，12萬1,000元。圖／TASAKI提供
TASAKI chants 18K櫻花金鑲鑽與阿古屋珍珠戒指，12萬1,000元。圖／TASAKI提供
珠寶品牌TASAKI以歌頌春日自然的chants系列迎接2025年。圖／TASAKI提供
珠寶品牌TASAKI以歌頌春日自然的chants系列迎接2025年。圖／TASAKI提供
TASAKI chants系列珠寶，18K白金鑲鑽與阿古屋珍珠。圖／TASAKI提供
TASAKI chants系列珠寶，18K白金鑲鑽與阿古屋珍珠。圖／TASAKI提供
TASAKI chants 18K白金鑲鑽與阿古屋珍珠耳環，19萬1,000元。圖／TASAKI提供
TASAKI chants 18K白金鑲鑽與阿古屋珍珠耳環，19萬1,000元。圖／TASAKI提供
TASAKI chants系列珠寶，18K櫻花金鑲鑽與阿古屋珍珠。圖／TASAKI提供
TASAKI chants系列珠寶，18K櫻花金鑲鑽與阿古屋珍珠。圖／TASAKI提供
TASAKI petit balance class charm系列，28,700元起-36,800元。圖／TASAKI提供
TASAKI petit balance class charm系列，28,700元起-36,800元。圖／TASAKI提供
TASAKI petit balance class charm 8月橄欖石墜鍊，28,700元。圖／TASAKI提供
TASAKI petit balance class charm 8月橄欖石墜鍊，28,700元。圖／TASAKI提供
TASAKI chants 18K白金鑲鑽與阿古屋珍珠戒指，16萬2,000元。圖／TASAKI提供
TASAKI chants 18K白金鑲鑽與阿古屋珍珠戒指，16萬2,000元。圖／TASAKI提供
TASAKI chants 18K櫻花金鑲鑽與阿古屋珍珠項鍊，11萬4,000元。圖／TASAKI提供
TASAKI chants 18K櫻花金鑲鑽與阿古屋珍珠項鍊，11萬4,000元。圖／TASAKI提供
TASAKI petit balance class charm 11月黃水晶墜鍊，28,700元。圖／TASAKI提供
TASAKI petit balance class charm 11月黃水晶墜鍊，28,700元。圖／TASAKI提供
珠寶品牌TASAKI以歌頌春日自然的chants系列迎接2025年。圖／TASAKI提供
珠寶品牌TASAKI以歌頌春日自然的chants系列迎接2025年。圖／TASAKI提供

水晶 珍珠 珠寶 鑽石

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