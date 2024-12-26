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UNIQLO、JW ANDERSON 2025春夏聯名 穿出時髦學院風

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
UNIQLO與時尚品牌JW ANDERSON再次攜手推出2025春夏聯名系列。圖／UNIQLO提供
UNIQLO與時尚品牌JW ANDERSON再次攜手推出2025春夏聯名系列。圖／UNIQLO提供

UNIQLO與時尚品牌JW ANDERSON再次攜手推出2025春夏聯名系列，設計師Jonathan Anderson分享：「這一季的設計將焦點集中於日常經典必備單品，如牛津襯衫、丹寧服裝、Polo衫及休閒類單品。」

UNIQLO與JW ANDERSON 2025春夏聯名系列，將現代風格與學院風巧妙融合，有著知性、清新的氛圍。設計師Jonathan Anderson說「特別是牛仔褲和連帽外套，經過版型及細節上的雕琢與詮釋，為經典設計賦予新穎面貌。」

本季女裝牛津襯衫以寬鬆短版的剪裁搭配輕盈色彩，詮釋春天季節魅力，推出白色、藍色及粉嫩質感的條紋圖案；另外以粉紅與黃色搭襯打造出橄欖球風格POLO衫，展現潮流時尚感。

西裝外套也是學院風的標誌性單品，採用Miracle Air材質，輕盈舒適、富有彈性，並具備速乾功能。此外，本季也推出多款亮眼配件，如包包、襪子和領帶，鮮活的色彩搭配JW ANDERSON的玩趣風格，為春季造型帶來活力能量。

UNIQLO and JW ANDERSON 2025春夏聯名系列將於1月10日於UNIQLO TAIPEI全球旗艦店、西門店、ATT4FUN信義店、LaLaport台中店、高雄漢神巨蛋購物廣場店及網路商店同步販售，其中精選五款單品於全台店舖皆有販售。

UNIQLO與JW ANDERSON 2025春夏聯名系列。圖／UNIQLO提供
UNIQLO與JW ANDERSON 2025春夏聯名系列。圖／UNIQLO提供
UNIQLO與JW ANDERSON 2025春夏聯名系列。圖／UNIQLO提供
UNIQLO與JW ANDERSON 2025春夏聯名系列。圖／UNIQLO提供
UNIQLO與JW ANDERSON 2025春夏聯名系列。圖／UNIQLO提供
UNIQLO與JW ANDERSON 2025春夏聯名系列。圖／UNIQLO提供
UNIQLO與JW ANDERSON 2025春夏聯名系列。圖／UNIQLO提供
UNIQLO與JW ANDERSON 2025春夏聯名系列。圖／UNIQLO提供

UNIQLO 牛津 設計師

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