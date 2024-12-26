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Instagram跨年彩蛋多連發 3招串起一整年精彩時刻

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
年度總盤點，多款「輪到你了」範本幫你記錄年度重要清單。圖／Meta提供
年度總盤點，多款「輪到你了」範本幫你記錄年度重要清單。圖／Meta提供

跨年倒數計時，Instagram推出多款專屬跨年的限時彩蛋，幫大家回顧2024精彩瞬間、串聯好友接力、分享最愛新曲，搭配限時推出的「倒數字體」與聊天室的特效，一起線上開心迎接2025。

現在只要在Instagram點開限時動態，並按下「2024影像拼貼」，即可在手機相簿中點選感動片刻，從獨旅打卡照、與好友的慶生派對，或各種日常碎片與小確幸，最多可選擇20張照片，濃縮2024年最棒的瞬間，用影像打包自己一整年的精彩。

每次玩「輪到你了」限時動態串連，都能在好友圈帶起風潮的你，絕不能錯過年度回顧的重要時刻，只要按下不同的「輪到你了」範本，輕鬆勾選清單項目或添加影像，即可在限時動態分享專屬2024的主題回憶，發出前別忘了點名好友接棒，一起分享2024的重要收穫。別忘了搭配期間限定的「NEW YEAR」字體，以類計時器字體打造滿滿倒數氛圍，讓每個人的跨年更具儀式感。

Instagram不僅鼓勵大家在「輪到你了」上推薦年度個人歌單，或者自訂跨年組曲，變身跨年狂歡DJ。現在只要在Reels點擊右下角音訊頁面，再按下Spotify圖示，不用切換App，就可以直接收藏到個人Spotify最愛歌單。

同場加映，Instagram聊天室也有限時彩蛋，只要在私訊、便利貼等處，寫下通關密語「Happy New Year」、「新年快樂」、或運用「🥳、🥂、🎊」等Emoji，即可讓你與好友在手機上享受虛擬煙火秀，一起狂歡到2025。

整合Spotify年度最愛金曲，助用戶解鎖跨年狂歡歌單。圖／Meta提供
整合Spotify年度最愛金曲，助用戶解鎖跨年狂歡歌單。圖／Meta提供
別忘了試試Instagram聊天室和便利貼中的限時彩蛋。圖／Meta提供
別忘了試試Instagram聊天室和便利貼中的限時彩蛋。圖／Meta提供
用Instagram精華照片和倒數字體「拼」出2024回憶殺。圖／Meta提供
用Instagram精華照片和倒數字體「拼」出2024回憶殺。圖／Meta提供

Instagram 字體 跨年

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