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摩斯蒟蒻買2送2 兩款新堡上市、再抽北海道5日遊
迎接新年到來，「摩斯漢堡」自12月27日推出海陸年味新品「干貝XO海老珍珠堡」與「極上和牛堡」，還有「柳橙紅柚蒟蒻冰茶」、「柳橙紅柚氣泡飲」與「洛神野莓茶」。1月2日起，到店消費滿250元即可參加抽獎，有機會獲得「日本北海道賞櫻5日遊」。針對春節禮盒，還有「蒟蒻禮盒買2送2」等多種優惠。
新推出的「干貝XO海老珍珠堡」嚴選3隻完整新鮮白蝦製成的鮮蝦天婦羅，搭配高麗菜絲、青生菜及紅甜椒，層層堆疊在超級大麥米飯上，並澆淋以干貝絲、鱈魚明太子入料的干貝XO醬，滋味微辣開胃，單點130元。「極上和牛堡」挑選澳洲和牛製成100%的4oz和牛肉排，搭配元氣蛋、新鮮萵苣、蕃茄片，還有獨家照燒鹽蔥醬提味，單點130元。另外還有「柳橙紅柚蒟蒻冰茶」及「柳橙紅柚氣泡飲」同步新登場，單杯75元，滋味酸甜的「洛神野莓茶」，每杯50元。
為慶祝新品上市，1月2日至2月2日止，凡來店單筆消費滿250元，贈新春優惠券1張，有機會獲得免費餐點兌換券。另外消費滿額登錄發票即可加碼抽大獎，最大獎為「日本北海道賞櫻5日遊」，價值近45,000元。購買指定新品，還可享2倍中獎機率。
除了新品上市，摩斯漢堡也規劃多樣新春禮盒，包括有。「MOS大吉豬肉條」、「MOS捲心酥禮盒」、「摩斯奶油蝴蝶派」、「布列塔尼米酥餅午茶禮盒」等品項。針對MOS Order APP「安心取溫馨送」，也限時推出多款期間限定優惠。2月15日前，蒟蒻禮盒「買2送2」，優惠價1,200元，限量500組。12月27日至1月10日，新春新品「干貝XO海老珍珠堡及大杯冰紅茶組」和「極上和牛堡及大杯冰紅茶組」2套優惠價298元；「MOS大吉豬肉條」與「MOS捲心酥禮盒」兩款禮盒，享買10送1優惠。
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