高雄RAIN演唱會、大港開唱 CUBE信用卡友享優先購票 「瘋大港」最高回饋10%

國泰世華銀行為滿足卡友喜愛音樂藝文活動的需求，提供專屬尊榮的購票優惠，近年持續贊助多場重磅經典的演出，提供客戶精采無限的音樂饗宴。迎接即將到來的2025年，國泰世華宣布成為2場將於高雄舉辦的重量級活動：亞洲天王RAIN 《2025 RAIN CONCERT：STILL RAINING- KAOHSIUNG》，以及《2025大港開唱 × 國泰世華》的合作夥伴，提供CUBE信用卡友優先購票權益。

此外，國泰世華更預告將於2025年1月中下旬推出新年第一檔CUBE卡快閃權益「瘋大港」，提供CUBE信用卡友最高10%小樹點回饋無上限，讓卡友可以暢快的瘋玩高雄。

舞台魅力超狂野的亞洲天王RAIN，相隔15年再次降臨高雄，帶來《2025 RAIN CONCERT：STILL RAINING - KAOHSIUNG》，將以全新表演形式與舞台視覺，讓等待多年的粉絲們再度感受這位國際巨星的震撼魅力。演出將於2025年2月15日在高雄流行音樂中心盛大舉行，並於12月28日中午12點28分在遠大售票系統正式開賣。國泰世華CUBE卡友可於12月27日中午12點27分起享優先購票權益，一同見證RAIN出道22年的音樂旅程。

而始於高雄，即將邁入第16屆的大港開唱，不僅是台灣音樂祭最具指標性之一的活動，在亞洲樂迷心中更是佔據重要意義的音樂盛典。2025年，國泰世華將正式加入大港行列，冠名贊助《2025大港開唱X國泰世華》，提供CUBE卡友優先購票權，也期待陪伴大港開唱一同迎向16屆以來最重要的改變，以升級的場地、更高規格的演出內容，一同迎接來自全世界的樂迷。

《2025大港開唱 × 國泰世華》將於2025年3月29～30日，連2天於高雄駁二藝術特區開唱，一般預售票將於2025年1月15日中午12點正式販售，CUBE信用卡友可於1月13日中午12點起，優先至拓元售票系統「2025大港開唱Megaport Festival」大港人 × 國泰世華CUBE卡友優先購專區，享優先購票權益，每筆限購4張，售完為止。

為了讓樂迷一同嗨翻高雄，國泰世華自2025年1月21日至3月30日更將推出快閃專屬權益「瘋大港」，CUBE信用卡友於活動期間內消費並切換到「瘋大港」權益方案，可享有3波段的權益回饋，最高可享10%小樹點回饋無上限。

有鑑於往年「大港開唱」門票開賣即秒殺，國泰世華更將於農曆年後推出小樹點兌換限量「大港開唱雙日聯票＋聯名周邊商品乙份」活動，讓沒搶到票的CUBE卡友有機會再獲得門票，卡友可以盡早開始刷卡消費累積點數。