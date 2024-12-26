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設計師訂製服用「印」的！Epson打造兼具環保與時尚的數位印染新趨勢

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
結合義大利與日系的印花工藝及數位噴墨技術，Epson Monna Lisa數位印花直噴機已經與時尚產業有緊密的合作。記者黃筱晴／攝影
結合義大利與日系的印花工藝及數位噴墨技術，Epson Monna Lisa數位印花直噴機已經與時尚產業有緊密的合作。記者黃筱晴／攝影

Epson近年除了辦公商用列印，另一個重要的發展是「數位印花科技」，透過將數位印花科技導入傳統紡織產業，以高效率、省人力、低汙染的印染製程，協助企業打造新型態生產模式，不僅可因應全球少量多樣趨勢，更兼顧環境永續目標，協助傳統印染產業邁向環境永續發展。

此次參訪也前往了Epson位於日本長野縣的富士見事業所，見識了全系列Epson Monna Lisa系列數位印花直噴機的強大功能，從8枚到最多64枚PrecisionCore噴頭，以多年噴墨印表機研發經驗，運用Epson精點微噴技術，可列印最寬1,850mm寬的布料，其中最高階的Monna Lisa ML-64000，在600 × 600 dpi解析度、2 Pass設定下，更可達成最高每小時774平方公尺的超狂列印輸出速度。

相對傳統印染的高耗電、高耗水與高汙染，數位印花能夠大幅降低污染物的產生，相較於傳統印染製程，使用數位印花直噴機，最多可省下50％用電、40％用水量，更能夠降低95％汙染。製程步驟與耗費的時間都大幅減少，僅需要布料印前處理、設計圖稿、打樣、量產以及印刷後處理等5個步驟，時間也可從10天縮短至3天就能完成，連購置多種機台的預算、空間也都省了下來。

顏料印刷幾乎可以用在所有紡織材質上，連透紗材質的布料都能印，且過程完全不需要用到水，鮮豔度、精細度也持續提升，直逼傳統染料；即使是使用需要蒸氣、清洗定色的染料印刷，過程中消耗的水量也比傳統印刷少非常多。另外，面對全球缺工、人力價格高昂的問題，使用數位直噴機也能大幅減少人工需求，或小批量生產滿足現代客製化產品的市場趨勢。

數位印花解決方案為傳統紡織印染產業帶來重大變革，數位科技亦能協助廠商更有效地管控製程，精準掌握布料與漿料的調配量，在不浪費過多材料的情況達到最大的資源利用，打造對環境更友善的產業型態。

紡織印染數位轉型的入門首選Epson ML-8000數位印花直噴機。記者黃筱晴／攝影
紡織印染數位轉型的入門首選Epson ML-8000數位印花直噴機。記者黃筱晴／攝影
數位印花直噴機飛速地像印表機一樣把圖案印在布料上。記者黃筱晴／攝影
數位印花直噴機飛速地像印表機一樣把圖案印在布料上。記者黃筱晴／攝影
只需要少少的水量就可以進行染後蒸洗定色的流程。記者黃筱晴／攝影
只需要少少的水量就可以進行染後蒸洗定色的流程。記者黃筱晴／攝影
Epson位於日本長野縣的富士見事業所。記者黃筱晴／攝影
Epson位於日本長野縣的富士見事業所。記者黃筱晴／攝影
各種布料材質、豔麗的色彩都可以透過Epson Monna Lisa系列數位印花直噴機來達成。記者黃筱晴／攝影
各種布料材質、豔麗的色彩都可以透過Epson Monna Lisa系列數位印花直噴機來達成。記者黃筱晴／攝影
Epson ML-64000採用64枚PrecisionCore Micro TFP噴頭與智慧型墨點調控技術，列印速度達每小時774平方公尺。記者黃筱晴／攝影
Epson ML-64000採用64枚PrecisionCore Micro TFP噴頭與智慧型墨點調控技術，列印速度達每小時774平方公尺。記者黃筱晴／攝影
目前數位印染技術已經可以達成雙面印刷的效果。記者黃筱晴／攝影
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人力 日本 永續

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