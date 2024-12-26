每日限10份！吉豚屋「1公斤豬排丼套餐」 滿滿腰內肉結合蓬鬆滑蛋

來自日本的連鎖丼飯「吉豚屋」，自即日起推出「金黃圈圈腰內丼套餐」，以大塊薄切腰內肉在碗緣排成半圓形狀，呈現軟嫩的肉質特色；同時並結合以雙倍蛋量與柴魚高湯、蔥白絲烹煮而成的「蓬鬆滑蛋」，搭配豬肉味噌湯，整體份量達到1公斤，適合追求份量感的肉食愛好者，每日每店限量10份，每組399元。

連鎖滷味「潮味決」與連鎖拉麵「麵匡匡」，近期則推出動漫電影主題活動。1月1日至1月14日，至麵匡匡綁定會員並消費，即可參加抽獎，有機會獲得「PUI PUI 天竺鼠車車 電影版 MOLMAX」電影貴賓券2張，限量50名。1月10日至2月9日，點購「寶寶拉麵」並綁定會員，則可獲得早場電影優惠券2張。