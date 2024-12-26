達美航空增台北西雅圖運能 2025年3月31日起A350執飛

達美航空今天宣布，2025年3月31日起，台北至西雅圖每日直飛航班將由原本的空中巴士A330-900neo，升級為更大型的A350-900機型，每航班可增加25個座位。

達美航空發布新聞稿，2025年3月31日起，將以全新的A350-900機型（306個座位）營運台北西雅圖航線，取代原有的A330-900neo（281個座位），每班運能增加25個座位。

達美航空全新A350-900座位包括32個「達美至臻商務艙」、48座「達美尊尚客艙」、36座「達美優悅經濟艙」，以及190座經濟艙。

達美航空台北至西雅圖航線今年6月開航，一直是市場上唯一提供日間航班的航空公司，加上遍布美國主要城市綿密轉機網路，不論遊憩或差旅，旅客轉機更為順暢方便。

2025年達美航空即將迎來百年慶典，達美航空也於今年秋季發表全新客艙設計，全新空中巴士A350-900將於20 25年初全新亮相，現代化的全新客艙室內空間設計不僅以標誌性品牌圖騰裝飾，包括全新座椅材質、強化機艙照明系統，及更新整體空間色調，每個環節都獨具巧思、創意呈現，充分提升旅客優質飛行體驗。

達美航空說，全新設計的機艙特色，如具搭配透氣材質，記憶泡棉坐墊的舒適機上座位，及令人愉悅放鬆的照明系統，將陸續於全機隊更新。

達美航空說，登機時，希望放慢乘客的步調進入舒緩氣氛，以溫暖怡人的燈光，讓機艙更顯寬敞明亮；用餐時，以燭光晚餐色調增加用餐歡愉感；入睡時，機艙將仿照日落光線，緩緩減弱冷冽藍光，同步增加溫暖的琥珀色暖光，讓人聯想起夕陽光輝，而到了須保持清醒的起床時間，機艙則會進入清晨和煦的日光氛圍。