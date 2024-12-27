不再怕結帳要排隊！日本LAWSON「步行支付」無人便利商店從東京拓點到大阪

撰文＝巫芷玲

2024年11月中旬，LAWSON在大阪地下鐵（Osaka Metro）御堂筋線的中百舌鳥站內開設了引入Walkthrough支付系統的門店「S Lawson Go OSL中百舌鳥站店（S Lawson Go OSLなかもず駅店）」。這是繼10月LAWSON在東京東急電鐵的二子玉川站開設期間限定的步行支付門市後，全國第二家引入此支付系統的門店，也是關西地區的首家門店，該門店銷售約380種商品，包括飯糰、麵包、飲料、零食等，但不販售酒類、菸、冷凍食品、冰品和書籍雜誌，也沒有ATM。

不需下載專用APP！步行支付門市要如何使用？

門市引入由NTT Data與專注店鋪數位化的海外新創公司Cloudpick共同開發的「Catch&Go®」系統，顧客只需在LINE上加入「Lawson Go」好友並綁定信用卡，通過獲取的QR Code掃描進店、取走商品後直接離店，即可自動完成支付，購買明細及收據都能夠在LINE上查詢、保存甚至列印。

只需透過LINE加入「Lawson Go」好友，即可獲取QR Code掃描進入門市。（圖片來源：日本Lmaga.jp官網）

掃描QR Code進入門市後，拿取商品即可直接離店，且LINE會馬上收到付款完成的通知。（圖片來源：日本LAWSON官網）

此支付系統最便捷的特點之一即是不需下載專用APP，根據日本總務省《令和5年度情報通信媒體的使用時間及行為調查報告書（令和５年度情報通信メディアの利用時間と情報行動に関する調査報告書）》，日本國內LINE的使用率超過9成，因此即便是首次使用的顧客也能輕鬆購物。

真正實現「拿了就走」！門市是如何確認顧客購買的物品？

此系統是透過店內天花板設置的15台攝影機確認顧客動態，並結合商品貨架上的重量感應器，由AI判斷顧客取走的商品種類與數量，而為避免AI誤判，顧客在店內不可互相傳遞商品。

步行支付門市除了15台確認顧客結帳商品的攝影機，另外亦設有4台防盜攝影機。（圖片來源：日本Lmaga.jp官網）

有趣的是，因為透過貨架秤重，該門市目前不販賣塑膠袋，因為塑膠袋「太輕」會難以確認重量，不過隨著技術持續進步，未來也可能供應。此外，店內也不會因為「太過擁擠」而出現誤判，以中百舌鳥門市為例，進店人數有6人的限制，一旦達到限制，閘門就不會打開，不過也因為此門市型態大大加快消費速度，大部分的人都在30秒內就離開，據日媒實地報導，即便是早高峰也沒有店內達到6人的時候。

關西首間步行支付門市為何選在遠離市中心的「中百舌鳥站」？

中百舌鳥位在大阪地下鐵（Osaka Metro）御堂筋線的終點站，距離大阪市中心有些距離，LAWSON經理佐久間大輔表示，因為該車站鄰近住宅區及大學，顧客群體廣泛，且該站除了大阪地下鐵御堂筋線，還有「南海高野線」、「泉北高速鐵道線」其他鐵路交錯，根據2023年11月7日的調查結果，車站一日人流量有約6.9萬人，此外，也因為店鋪高度符合攝影設備的安裝需求，因而選擇中百舌鳥作為關西首家店點。

LAWSON致力於實現「Real×Tech Convenience」，為此逐步引入自助結帳及AI訂貨系統，也有部分門市導入虛擬店員及手機結帳服務，此次結合大阪地下鐵致力擴展地下生活服務的「108站服務據點化專案」，開出首間步行支付的無人商店，該門市約17平方公尺，營業時間從早上7點到晚上9點半，期望縮短通勤、通學顧客的購物時間並提高門市營運效率，這樣的經營型態不需收銀人員，有利於解決勞動力短缺問題，未來也會根據使用情況，考慮未來擴展門店。

審稿編輯：林玉婷

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【參考資料】

▶＜大阪府＞商品を手に取って店の外に出るだけで買い物ができるウォークスルー決済導入店舗を関西に初出店「S Lawson Go OSLなかもず駅店」が11月13日(水)にオープン

▶ローソン 関西初のウォークスルー決済店 なかもず駅改札前に