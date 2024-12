101跨年煙火曲目公布 台灣棒球應援神曲串燒嗨迎新年

2025台北101跨年煙火大秀以「Team Taiwan 🏆 Champion」為主軸,重返世界棒球12強冠軍賽中華隊奪冠的熱血時刻,6分鐘煙火大秀搭配6首經典曲目,台北101今日在台北101官方YouTube頻道上線,讓身處於各地的民眾,在跨年倒數時打開專屬音樂,用熱情的迎接2025年。

跨年煙火大秀曲目除了有最符合台灣是世界12強冠軍的搖滾經典神曲皇后合唱團的「We Are The Champions​」,還有2024世界12強棒球錦標賽賽事主題曲「就一起」,以及幾乎成為台灣年度歌曲的12強應援曲「台灣尚勇」,還有棒球界經典曲目任賢齊的「再出發」,以棒球的奮戰精神與熱情把全台灣人團結在一起。頑童MJ116的「Just Believe​」以及煙火壓軸曲目五月天「最好的一天」象徵夢想的力量,以及傳達對2025年的美好期待。

2024-2025台北101跨年煙火音樂曲目​

第一章​ 00:00:00-00:00:40​

We Are The Champions​(Queen皇后合唱團)​

第二章​ 00:00:41-00:01:50​

就一起​(2024世界12強棒球錦標賽賽事主題曲)​

第三章​ 00:01:51-00:03:05​

Just Believe​(頑童MJ116)​

第四章​ 00:03:06-00:04:00​

再出發​(任賢齊)​

第五章​ 00:04:01-00:05:00​

台灣尚勇​(2024世界12強奪冠應援曲)​

第六章​ 00:05:01-00:06:20​

最好的一天​(五月天)​