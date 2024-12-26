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101跨年煙火曲目公布 台灣棒球應援神曲串燒嗨迎新年

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
2025台北101跨年煙火大秀以「Team Taiwan 🏆 Champion」為主軸。圖／摘自台北101官方YouTube
2025台北101跨年煙火大秀以「Team Taiwan 🏆 Champion」為主軸。圖／摘自台北101官方YouTube

2025台北101跨年煙火大秀以「Team Taiwan 🏆 Champion」為主軸，重返世界棒球12強冠軍賽中華隊奪冠的熱血時刻，6分鐘煙火大秀搭配6首經典曲目，台北101今日在台北101官方YouTube頻道上線，讓身處於各地的民眾，在跨年倒數時打開專屬音樂，用熱情的迎接2025年。

跨年煙火大秀曲目除了有最符合台灣是世界12強冠軍的搖滾經典神曲皇后合唱團的「We Are The Champions​」，還有2024世界12強棒球錦標賽賽事主題曲「就一起」，以及幾乎成為台灣年度歌曲的12強應援曲「台灣尚勇」，還有棒球界經典曲目任賢齊的「再出發」，以棒球的奮戰精神與熱情把全台灣人團結在一起。頑童MJ116的「Just Believe​」以及煙火壓軸曲目五月天「最好的一天」象徵夢想的力量，以及傳達對2025年的美好期待。

2024-2025台北101跨年煙火音樂曲目​

第一章​ 00:00:00-00:00:40​

We Are The Champions​（Queen皇后合唱團）​

第二章​ 00:00:41-00:01:50​

就一起​（2024世界12強棒球錦標賽賽事主題曲）​

第三章​ 00:01:51-00:03:05​

Just Believe​（頑童MJ116）​

第四章​ 00:03:06-00:04:00​

再出發​（任賢齊）​

第五章​ 00:04:01-00:05:00​

台灣尚勇​（2024世界12強奪冠應援曲）​

第六章​ 00:05:01-00:06:20​

最好的一天​（五月天）​

台北101 強冠 跨年

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