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101跨年煙火曲目公布 台灣棒球應援神曲串燒嗨迎新年
2025台北101跨年煙火大秀以「Team Taiwan 🏆 Champion」為主軸，重返世界棒球12強冠軍賽中華隊奪冠的熱血時刻，6分鐘煙火大秀搭配6首經典曲目，台北101今日在台北101官方YouTube頻道上線，讓身處於各地的民眾，在跨年倒數時打開專屬音樂，用熱情的迎接2025年。
跨年煙火大秀曲目除了有最符合台灣是世界12強冠軍的搖滾經典神曲皇后合唱團的「We Are The Champions」，還有2024世界12強棒球錦標賽賽事主題曲「就一起」，以及幾乎成為台灣年度歌曲的12強應援曲「台灣尚勇」，還有棒球界經典曲目任賢齊的「再出發」，以棒球的奮戰精神與熱情把全台灣人團結在一起。頑童MJ116的「Just Believe」以及煙火壓軸曲目五月天「最好的一天」象徵夢想的力量，以及傳達對2025年的美好期待。
2024-2025台北101跨年煙火音樂曲目
第一章 00:00:00-00:00:40
We Are The Champions（Queen皇后合唱團）
第二章 00:00:41-00:01:50
就一起（2024世界12強棒球錦標賽賽事主題曲）
第三章 00:01:51-00:03:05
Just Believe（頑童MJ116）
第四章 00:03:06-00:04:00
再出發（任賢齊）
第五章 00:04:01-00:05:00
台灣尚勇（2024世界12強奪冠應援曲）
第六章 00:05:01-00:06:20
最好的一天（五月天）
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