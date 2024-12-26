8個最佳觀景位置！香港跨年倒數 維港煙花匯演迎新年

延續傳統的年度盛事、香港旅遊發展局呈獻跨年倒數煙花匯演，今年將以「幸福樂章」為主題，總計長達12分鐘，與全港市民及各地旅客一同慶祝，邁向2025年新篇章。8個最佳觀景位置，也提前公開。

2024除夕跨年倒數煙花闊度長達1,300米，港島由中環至北角、九龍半島由西九龍至尖東海傍都能清晰欣賞，共有8個建議最佳觀賞位置。旅客在維港兩岸多處，都可欣賞璀璨奪目煙花匯演。五艘躉船及十六艘浮船，將組成前後排列的陣型，多層次及角度發放煙花。結合三座港島地標建築的樓頂煙火，營造高低有序、充滿動感的豐富構圖，為觀眾帶來視覺與聽覺交融的感官盛宴。

此次煙花由擔任北京奧運開幕、閉幕式煙火項目主管的劉琳親自參與設計。透過演繹大自然的不同形態，包括茁壯成長的茂密大樹、變幻莫測而具生命力的瀑布、璀璨耀眼的祥雲，貫穿煙花匯演主題「幸福樂章」，傳遞對美好生活的祝願。

匯演特別呈獻矚目煙花特效，其中包括首次在香港展示、揉合七色彩煙及銀閃煙花的「七彩祥雲」。包含紅、綠、黃、藍、紫及橙色的彩煙，加上銀閃煙花照亮，帶來獨特的夜間觀賞體驗。

另一大亮點是「繁花盛放」，此煙花特效採用經特別調配的顏色，如天藍、粉紅、檸檬黃及橙色等，將五層煙花同一時間在不同高度爆破，呈現如同鮮花綻放的多層次煙花群，象徵美好完滿家園。

除了煙花匯演，三座港島地標建築的樓頂、將於跨年夜晚上11時起，每15分鐘發放共四次「許願流星」，分別象徵甜蜜、健康、常樂及富足，歡迎旅客一同許下新年願望。此外，香港會議展覽中心外牆設有巨型倒數時鐘再次出現，讓大家一同倒數至午夜12時，將跨年氣氛推至最高點。

有關香港跨年倒數活動詳情，可參考網站 。