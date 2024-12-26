華航也推空中調酒！攜手金色三麥 首創全航線艙等供應

中華航空也有空中調酒！攜手BLAH BLAH Bar、SUNMAI金色三麥打造的「空中時尚酒吧」，將於元旦升空啟航，並首創全航線全艙等供應獨家罐裝調酒，遊客將可在3萬5千英呎的高空享受自由與微醺。

金色三麥旗下主打智慧自助取酒的信義區秘境BLAH BLAH Bar，今年3月底開幕以來，以自助調酒、比例隨心的全新飲酒概念，打造自由不受限的信義飲酒秘境，繼首波力邀米其林星級名廚林明健設計漢堡及下酒菜、和亞洲50大酒吧Bar Mood創辦人吳盈憲聯名調酒，及最近一波與訂位困難名店「昭和食堂」聯名推出煎餃、臭豆腐套餐，創造一波波討論聲量。

此次，BLAH BLAH Bar與SUNMAI金色三麥首度與中華航空合作，由華航企業識別色發想，獨家推出果香系的「花粉假期」及茶酒系「紫雲漫旅」兩款獨家口味，新的年度起，從台北（桃園）出發的旅客提供「花粉假期」， 返台則有「紫雲漫旅」；2月起，松山、高雄出發返台的旅客也都能喝到。這也是國內首家航空公司於全航線、全艙等限定供應Ready to Drink罐裝調酒。

三方聯手打造機上調酒，「花粉假期」靈感取自機艙窗景的粉色雲彩，化為粉紅色酒體，如繁花盛開的氛圍，描繪華航企業色，綻放假期裡的豐富多彩。以百香果風味渲染出異國度假的滋味，伏特加為基底，點綴屏東檸檬100%鮮榨純汁的清新酸韻，整體酸甜爽口，感受花香、微風與擁抱世界的美好。

「紫雲漫旅」則以黑醋栗傳達夜間飛行時的機艙窗景，彷彿穿梭紫色雲朵，以優雅探索的姿態鋪展出華航企業色。伏特加為基底，調和南投烏龍茶熱泡萃取茶香詮釋夜幕的沈靜，融合莓果酸甜氣息，引領味蕾體驗細膩層次。

兩款罐裝調酒除了機上供應外，2025年4月起，也將於華航eMall商城獨家上架。歡慶新調飲上線，華航旅客於機上享用聯名調酒，除可拍照打卡參加華航、BLAH BLAH Bar、SUNMAI金色三麥於粉絲專頁舉辦的活動，還可收藏調酒杯墊，並有機會抽限量亞洲區域線經濟艙航點來回機票。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康