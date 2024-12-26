日本伴手禮獎人氣第一！「Butter Butler」將再度登台

旅行日本必買的奶油費南雪，即將登台！曾榮獲「JR東日本伴手禮大賞」第一屆綜合伴手禮獎第一名、創下一天賣出1萬5千個費南雪驚人紀錄的日本超人氣甜點品牌「Butter Butler」，即將於2025年1月3日再度登台，首站將前進新光三越百貨台北信義新天地A11一樓、靠香緹廣場入口處設置快閃櫃位。

繼2020年來台快閃之後，「Butter Butler」於2025開春之際，再度快閃來台。期間除了招牌人氣商品「奶油費南雪」，經典暢銷「奶油小圓酥餅」也將同步引進開賣。兩款看似簡單的甜點，一咬下就爆發濃郁奶香，讓許多奶油控一嘗就無法忘懷。品牌透露，快閃期間適逢迎蛇年新春，目前也正研議推出台灣迎春節的限定商品。

「Butter Butler」是一款以奶油為基礎的甜點，設計主題也呈現為主人精心準備下午茶的管家圖像，深刻詮釋及傳達品牌意涵及精神。「Butter Butler」目前在日直營店鋪遍及埼玉縣及東京都等地，包括ecute大宮店、ecute澀谷店、Lumine新宿店、紐曼新宿店、東京禮品調色盤店等門市，另也會在日本各地進行期間限定展售活動。