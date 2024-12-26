FENDI EYES大眼「你微笑時很美」CP許凱、程瀟合體演出

FENDI為歡慶2025年春節的到來，同時也是品牌成立的第一百週年，重新演繹品牌最具代表性的DNA，推出搶眼又俏皮的FENDI Eyes限定系列男女裝配件，用俏皮的方式重新詮釋品牌極具代表性的「小怪獸之眼」設計賦予節慶與現代氣息。系列並請來品牌形象大使許凱與曾一起演出陸劇《你微笑時很美》的女星程瀟演出形象短片。全系列將於2025年1月2日起限定上市。

俏皮可愛的「小怪獸之眼」靈感最初來自俏皮的Bag Bugs吊飾，這款FENDI Eyes圖案最初於2014春夏系列首次推出，自此成為FENDI深具創意又大膽，讓人愛不釋手的標誌。在全新的春節系列中，FENDI Eyes圖案以獨特的鑲嵌工藝點綴在女裝系列經典的Mini Peekaboo和Baguette包款上。除了黑色的典藏復刻款，亦有討喜的全新粉紅色和黃色Baguette包。同時登場的還有近期熱賣的迷你尺寸FENDI Roll和Mon Trésor包、小包、錢包和名片夾，以黑色、黃色、粉紅色和FF LOGO圖案款，奇特的Nano Baguette和包身吊飾為配飾系列增添了更多趣味。

男裝系列主打黑色Cuoio Romano皮革製作的Peekaboo ISeeU Small和Baguette Soft Trunk包，還有均以品牌招牌黑灰色FF緹花飾紋搭配紅色裝飾的FENDI Strike Mini背包、名片夾和錢包等。飾有FENDI Roma LOGO圖案、散發更為精緻洗練風格的FENDI Eyes圖案，用於裝飾FENDI Flow 運動鞋和時裝上。