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FENDI EYES大眼「你微笑時很美」CP許凱、程瀟合體演出

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
男星許凱演繹FENDI Eyes限定系列包款。圖／FENDI提供
男星許凱演繹FENDI Eyes限定系列包款。圖／FENDI提供

FENDI為歡慶2025年春節的到來，同時也是品牌成立的第一百週年，重新演繹品牌最具代表性的DNA，推出搶眼又俏皮的FENDI Eyes限定系列男女裝配件，用俏皮的方式重新詮釋品牌極具代表性的「小怪獸之眼」設計賦予節慶與現代氣息。系列並請來品牌形象大使許凱與曾一起演出陸劇《你微笑時很美》的女星程瀟演出形象短片。全系列將於2025年1月2日起限定上市。

俏皮可愛的「小怪獸之眼」靈感最初來自俏皮的Bag Bugs吊飾，這款FENDI Eyes圖案最初於2014春夏系列首次推出，自此成為FENDI深具創意又大膽，讓人愛不釋手的標誌。在全新的春節系列中，FENDI Eyes圖案以獨特的鑲嵌工藝點綴在女裝系列經典的Mini Peekaboo和Baguette包款上。除了黑色的典藏復刻款，亦有討喜的全新粉紅色和黃色Baguette包。同時登場的還有近期熱賣的迷你尺寸FENDI Roll和Mon Trésor包、小包、錢包和名片夾，以黑色、黃色、粉紅色和FF LOGO圖案款，奇特的Nano Baguette和包身吊飾為配飾系列增添了更多趣味。

男裝系列主打黑色Cuoio Romano皮革製作的Peekaboo ISeeU Small和Baguette Soft Trunk包，還有均以品牌招牌黑灰色FF緹花飾紋搭配紅色裝飾的FENDI Strike Mini背包、名片夾和錢包等。飾有FENDI Roma LOGO圖案、散發更為精緻洗練風格的FENDI Eyes圖案，用於裝飾FENDI Flow 運動鞋和時裝上。

這次的膠囊系列中，也重新演繹了原本出現在2015春夏系列裡的蘭花印花圖案，巧妙將FENDI Eyes圖案融入其中，搭配柔和的粉紅色、米黃色和紅色，為女裝時裝單品和紡織品增色不少。品牌經典的FF LOGO圖案換上大膽繽紛的外衣延續這股歡樂的精神，以卡通風格出現在一系列男士時裝和皮小皮件上。

FENDI Eyes限定系列重現經典的黑色Baguette包。圖／FENDI提供
FENDI Eyes限定系列重現經典的黑色Baguette包。圖／FENDI提供
FENDI Eyes限定系列FENDI Strike Mini背包。圖／FENDI提供
FENDI Eyes限定系列FENDI Strike Mini背包。圖／FENDI提供
FENDI Eyes限定系列Mon Trésor包。圖／FENDI提供
FENDI Eyes限定系列Mon Trésor包。圖／FENDI提供
男星許凱演繹FENDI Eyes限定系列包款與吊飾。圖／FENDI提供
男星許凱演繹FENDI Eyes限定系列包款與吊飾。圖／FENDI提供
女星程瀟演繹FENDI Eyes限定系列包款。圖／FENDI提供
女星程瀟演繹FENDI Eyes限定系列包款。圖／FENDI提供
FENDI Eyes限定系列針對男士推出一系列包括吊飾與鞋履的配件。圖／FENDI提供
FENDI Eyes限定系列針對男士推出一系列包括吊飾與鞋履的配件。圖／FENDI提供
FENDI Eyes限定系列仙人掌造型吊飾。圖／FENDI提供
FENDI Eyes限定系列仙人掌造型吊飾。圖／FENDI提供
FENDI Eyes限定系列女士包款推出一系列以粉紅色調為主的設計。圖／FENDI提供
FENDI Eyes限定系列女士包款推出一系列以粉紅色調為主的設計。圖／FENDI提供
女星程瀟演繹FENDI Eyes限定系列包款。圖／FENDI提供
女星程瀟演繹FENDI Eyes限定系列包款。圖／FENDI提供
女星程瀟與男星許凱演繹FENDI Eyes限定系列包款。圖／FENDI提供
女星程瀟與男星許凱演繹FENDI Eyes限定系列包款。圖／FENDI提供

FENDI 品牌 粉紅色

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