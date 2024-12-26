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明年1月3日發行「113年郵票冊」每冊售1500元附贈刮刮卡
中華郵政公司明年1月3日將發行「113年郵票冊」精裝本及活頁本，每冊售價1500元。郵票冊內容包含113年發行的常用、特種及紀念郵票共18套，並附相關說明及簡目，另隨冊附贈加印相同流水編號的「新年郵票（113年版）小全張樣張」、「新年郵票（113年版）賀歲版」及「注音符號郵票樣張珍藏版」各1張等專屬贈品，以饗集郵愛好者。
精裝本郵票冊呼應龍年主題，由祥雲化身的五彩金龍穿梭在「郵」字之間，有祥龍悠遊（郵）、好事龍來的美意。內頁每套郵票版面穿插精美圖片及發行首日郵戳、紀念郵戳圖案，搭配兼具知識與教育性的中英雙語文字說明，並列郵票設計師名錄及其設計理念。
郵票及小全張圖案均以原寸彩色印製，上貼雙層透明護郵膠片，方便集郵人士自行插置保存，增添收集樂趣。
中華郵政表示，為感謝用郵客戶的愛護與支持，114年1月3日至4月30日舉辦「113年郵票冊刮獎促銷回饋活動」。活動期間凡購買113年郵票冊，隨冊附送刮刮卡1張，兌獎期限至明年6月30日止。
獎項包含靈蛇獻瑞金鑄錠•銀鑄錠•銅章典藏組、ｉ郵購購物金點數及多款精美集郵票（商）品等，歡迎至全國各地郵局及郵政博物館洽購或至「ｉ集郵」（ https://stamp.post.gov.tw ）訂購，詳情請瀏覽中華郵政全球資訊網（ https://www.post.gov.tw ）。
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