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再度聯名英藝術家！瑞士高級鐘表推新款「蜂巢」陀飛輪

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
HUBLOT Big Bang Samuel Ross碳纖維陀飛輪腕表，限量50只，441萬4,000元。圖／HUBLOT提供
HUBLOT Big Bang Samuel Ross碳纖維陀飛輪腕表，限量50只，441萬4,000元。圖／HUBLOT提供

藝術與高級腕表之間頗有相似之處：不斷追求技術、材質與美學的更高可能性。宇舶表（Hublot）曾在2020年邀請知名設計師Samuel Ross成為品牌大使，並於2022年推出首款聯名之作，近日Hublot再度宣布：推出新款Big Bang Samuel Ross碳纖維陀飛輪限量腕表，也展現雙方共同的藝術視野。

1991出生、年僅33歲的英國設計師Samuel Ross過去曾與運動、烈酒、數位巨頭合作，並在2024年甫獲頒大英帝國勳章（MBE）；其負責的設計工作室SR_A並在今年9月發表服裝系列「Season 1」、正式踏入時尚設計領域，模特兒形象照中，隱約也可得見戴上Hublot表款，低調展示了雙方的合作情誼。

本次新款Big Bang Samuel Ross碳纖維陀飛輪腕表是以鉛灰色的鈦金屬搭配碳纖維材質，輕盈兼具強悍特色，面盤下、Hublot自製的HUB6035陀飛輪機芯結構中的蜂巢網眼結構並經過拋光、磨砂、錘擊與穿孔等多道工序，減輕重量外同時強化了抗衝擊性。

同時機芯結構中的桶形橋、自動橋與陀飛輪框架橋板則皆使用藍寶石水晶表橋，因此大幅提升了視覺的穿透感與通透。44毫米的Big Bang Samuel Ross碳纖維陀飛輪限量腕表將具備陀飛輪、22K白金微型自動盤以及72小時動力儲存，全球限量50只，訂價則為441萬4,000元。

HUBLOT Big Bang Samuel Ross碳纖維陀飛輪使用了鈷藍色橡膠表帶與碳纖維表殼，色彩與材質的對比搶眼。圖／HUBLOT提供
HUBLOT Big Bang Samuel Ross碳纖維陀飛輪使用了鈷藍色橡膠表帶與碳纖維表殼，色彩與材質的對比搶眼。圖／HUBLOT提供
英國設計師、HUBLOT品牌大使Samuel Ross，設計領域遍及工業設計、服裝、名表，今年並以33歲之姿、獲頒大英帝國勳章。圖／HUBLOT提供
英國設計師、HUBLOT品牌大使Samuel Ross，設計領域遍及工業設計、服裝、名表，今年並以33歲之姿、獲頒大英帝國勳章。圖／HUBLOT提供
蜂巢結構不僅具有視覺的裝飾性、戲劇性，同時具備耐衝擊的特點。圖／HUBLOT提供
蜂巢結構不僅具有視覺的裝飾性、戲劇性，同時具備耐衝擊的特點。圖／HUBLOT提供
Hublot發表了新款Big Bang Samuel Ross碳纖維陀飛輪限量腕表，展現時間、服裝、結構的藝術視野。圖／HUBLOT提供、翻攝自 IG @ sr.asr.a
Hublot發表了新款Big Bang Samuel Ross碳纖維陀飛輪限量腕表，展現時間、服裝、結構的藝術視野。圖／HUBLOT提供、翻攝自 IG @ sr.asr.a

腕表 設計師

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