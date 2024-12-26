陪伴台南27年！遠百B2「麥當勞」熄燈　網友：我的童年

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
位於台南遠百地下二樓的麥當勞遠百二店，將於12月30日結束營業。圖／擷取自台南式 Tainan Style粉絲頁
位於台南遠百地下二樓的麥當勞遠百二店，將於12月30日結束營業。圖／擷取自台南式 Tainan Style粉絲頁

麥當勞近期因員工性侵事件引起全台關注，近日又傳出台南遠東百貨地下2樓的麥當勞，將在12月30日結束營業，27年的經營時光也劃下句點。隨著消息出爐，有網友表示「之前在等火車時的好去處」、「小時候第一次吃的麥當勞」

台南遠百內的麥當勞，鄰近台南火車站與諸多學校，陪伴許多台南在地鄉親與學子度過青春歲月，在google也累積有超過400則評論。但是近期臉書粉絲團「台南式 Tainan Style」透露「台南遠東百貨B2F擁有27年歷史的麥當勞，將在12/30結束營業」。許多得知消息的網友，紛紛表示「正在前面的桌子邊吃邊哭」、「地下街 只覺得麥當勞最好吃」、「以前在遠百時站櫃最常吃的」、「唸書時逛街的回憶阿」、「我的童年」

由於近期麥當勞傳出女員工遭主管性侵事件，因此在網路上瀰漫著抵制麥當勞的言論。所以此次台南遠百二麥當勞熄燈，也有網友反認為「拜托全台麥當勞趕快倒一倒」、「應該全部都結束」、「所有的麥當當，掰掰」

台南 麥當勞

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