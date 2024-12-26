聽新聞
0:00 / 0:00

有行旅／鹿港漫遊 品味古鎮工藝美學

聯合報／ 本報訊

彰化縣有鹿港古廟，亦是花都，且蘊含豐富的文化寶藏。有行旅帶領旅人尋訪鹿港，前往龍山寺，欣賞南管樂師演奏以及國寶級職人演繹「春仔花」和「吹糖人」傳統技藝。

旅程還會參觀展現和風園林工藝的「成美文化園」、百年莊園「田尾菁芳園」以及將近千坪的私人招待所「彭園人文會館」。

同時安排成美文化園的包園晚宴和嘉卿會所的米其林級盛宴。

有行旅企業家山居歲月系列《鹿港小鎮 花都 建築 工藝美學》3天2夜旅程，明年2月16日至2月18日。一對一旅程說明會，報名請電洽：02-8643-3543、8643-3517，或者請瀏覽有行旅官網：https://reurl.cc/oVy3MQ

鹿港

延伸閱讀

Murano玻璃、珠寶工藝加持 Buccellati假日選品暖人心

搶！賀12強冠軍 鹿港排隊名店新口味蛋黃酥連4天買1送1

鹿港武澤宮彩繪Q版王爺 小鎮風情藏於巷弄中

在地人不捨！ 鹿港60年名店「發記粉粿冰」宣布11月底暫停營業

相關新聞

老饕哭哭！登台剛滿6年 米其林推薦泰國料理「baan」將熄燈

喜歡吃泰國料理的民眾要把握機會了！由星級主廚Chef Ton與MMHG在台打造的泰式餐廳「baan」，在12月25日發布...

航點、供給增加 旅遊業者估明年出國人次可望創歷史新高

今年1至10月出國人數達1416萬人次，較去年同期成長47%，回到2019年歷史高點1456萬人次的97%。主要經營高端...

陪伴台南27年！遠百B2「麥當勞」熄燈　網友：我的童年

麥當勞近期因員工性侵事件引起全台關注，近日又傳出台南遠東百貨地下2樓的麥當勞，將在12月30日結束營業，27年的經營時光...

有行旅／鹿港漫遊 品味古鎮工藝美學

彰化縣有鹿港古廟，亦是花都，且蘊含豐富的文化寶藏。有行旅帶領旅人尋訪鹿港，前往龍山寺，欣賞南管樂師演奏以及國寶級職人演繹...

有行旅／多瑙河豪華河輪 慢遊5國、12城

歐洲多瑙河中游流經城市，是一生一遇完美航線。有行旅安排搭乘旗艦型豪華河輪「AmaMagna」全景落地窗和陽台套房，慢遊五...

遠百「迎新生日慶」 服飾、精品、大家電通通享回饋

準備迎向2025新年，遠東百貨推出「迎新生日慶」2025 HAPPY NEW YEAR檔期，活動檔期鎖定百貨服飾5,00...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。