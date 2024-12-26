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有行旅／鹿港漫遊 品味古鎮工藝美學
彰化縣有鹿港古廟，亦是花都，且蘊含豐富的文化寶藏。有行旅帶領旅人尋訪鹿港，前往龍山寺，欣賞南管樂師演奏以及國寶級職人演繹「春仔花」和「吹糖人」傳統技藝。
旅程還會參觀展現和風園林工藝的「成美文化園」、百年莊園「田尾菁芳園」以及將近千坪的私人招待所「彭園人文會館」。
同時安排成美文化園的包園晚宴和嘉卿會所的米其林級盛宴。
有行旅企業家山居歲月系列《鹿港小鎮 花都 建築 工藝美學》3天2夜旅程，明年2月16日至2月18日。一對一旅程說明會，報名請電洽：02-8643-3543、8643-3517，或者請瀏覽有行旅官網：https://reurl.cc/oVy3MQ
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