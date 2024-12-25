老饕哭哭！登台剛滿6年 米其林推薦泰國料理「baan」將熄燈

喜歡吃泰國料理的民眾要把握機會了！由星級主廚Chef Ton與MMHG在台打造的泰式餐廳「baan」，在12月25日發布公告，表示將於明年1月30日結束營業，令許多粉絲感到不捨。

獲得曼谷米其林推薦的「baan」，由曾獲得亞洲50大餐廳、米其林星級肯定的泰國主廚Thitid Tassanakajoh（Chef Ton）所創。2018年，Chef Ton與MMHG 創辦人林泉共同在台北東區商圈打造「baan 台北店」。店內運用皺皮檸檬、甲猜、打拋葉、鳥眼椒等食材，還有自製的辣椒膏、甜雞醬、咖哩醬等醬料，呈現正統的泰式風味，提供牛頰瑪莎曼咖哩、酸辣香料拌松阪豬、乾炒黃咖哩軟殼蟹等豐富菜色，獲得許多民眾青睞。baan台北店在過去也曾獲得米其林餐盤肯定，並在google累積超過千則評論，平均獲得3.8分。

今年10月，獲得米其林一星及綠星的「Roganic Hong Kong」主廚亞當．卡特拉爾才率隊登台，在baan展開快閃客座活動。但是官方在今日就發布公告，表示決定暫時休息，一起進行品牌重塑計畫，並預計在2025年1月30日結束營業。業者也預告，該店址將帶來全新的餐飲概念。