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遠百「迎新生日慶」 服飾、精品、大家電通通享回饋

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
遠東百貨「迎新生日慶」由台中大遠百於12月26日至1月9日率先展開，其餘各店元旦起開跑。圖／遠百提供
遠東百貨「迎新生日慶」由台中大遠百於12月26日至1月9日率先展開，其餘各店元旦起開跑。圖／遠百提供

準備迎向2025新年，遠東百貨推出「迎新生日慶」2025 HAPPY NEW YEAR檔期，活動檔期鎖定百貨服飾5,000元送500元、大家電單筆滿萬送1,000元，趁著冷氣團來襲，讓消費者趁機把保暖冬裝、冬被寢具，以及為新年治裝行頭買回家。

遠百迎新生日慶檔期由台中大遠百率先推出，於12月26日至1月9日展開，緊接著遠百信義A13、板橋大遠百、遠百板橋中山、遠百桃園、遠百竹北、新竹大遠百、遠百嘉義、台南大遠百、高雄大遠百、遠百花蓮於元旦起至1月23日推出。

遠百指出，回饋內容包括服飾當日累計5,000元送500元，國際精品指定專櫃當日單筆1萬元有贈送，大家電單筆1萬元送1,000元、保健器材單筆滿5,000元送500元。針對全館高消費還有加碼禮，當日累計每滿25,000元加送500元依此類推。大家電高消費加碼禮當日累計50,000元加送500元。針對信用卡回饋，10大銀行聯手推出百貨服飾(含精名品)當日累計6,000元送100元、9大指定銀行刷數位3C(含APPLE、MUJI)單筆分期1萬元送500元。

此外，新竹大遠百APP會員獨家加碼，持遠百APP於國際名品，當日持遠東銀行信用卡單筆分6期刷8,800元送200元商品券，限量200份。女、男、童裝、內衣、配件、女鞋，當日單筆滿8,000送100元十足券。國際精品、珠寶黃金當日單櫃累計滿16萬送600元十足券，以此類推。指定家電單機特別加碼，最高回饋1,500元十足抵用券。

台中大遠百獨家新櫃登場，包括義大利百年巧克力品牌Venchi開幕，為全台首間內用區專門店。中部獨家Nautica White Sail city boy風格快閃店登場，快閃限定消費滿額即贈手機掛繩。

高雄大遠百APP金級會員加碼，自1月1日至1月20日憑遠百APP金級會員及本人身分證明文件即可兌換100元十足電子抵用券。板橋大遠百於1月7日至1月19日在新站路入口推出「強強聯手TAG Heuer泰格豪雅x Porsche保時捷聯合特展」，現場展示業界首款變速計時腕表泰格豪雅Carrera x Chronorsprint x Porsche及Carrera Porsche 963限量腕表，以及新北保時捷帶來最新款純電休旅Macan 4及911Carrera聯合展示。

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