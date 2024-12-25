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朱育賢12強冠軍賽再見雙殺手套 台北101首度展出
台北101觀景台「夢想高飛」特展，除了展出大谷翔平「50轟50盜」紀念球等珍貴棒球展品外，今天起更首度展出世界棒球12強冠軍賽中，朱育賢的再見雙殺手套，為特展再添一大亮點，朱育賢今日也攜手興穀國小少棒隊參訪特展，與小球員們分享12強賽事心得、激勵他們勇敢追求夢想，為棒球運動串連美好傳承。
朱育賢在12強冠軍賽接起最後一球自踩壘包完成再見雙殺的那一刻，中華隊成為世界冠軍，也是台灣棒球登頂的歷史時刻。中華隊拿下世界棒球12強賽冠軍至今有一個月，朱育賢回想「感覺這件事昨天才發生。這不只是一場比賽的勝利，而是全台灣都期待的勝利，很開心自己完成這場比賽。」他說「當下腦筋其實是一片空白，踩到壘包那一刻，才覺得中華隊真的辦到了，拿下冠軍寫下屬於全台的故事。」
興穀國小少棒隊球員好奇朱育賢，完成雙殺前他站在一壘壘包的練習動作，朱育賢回答「當下就是在做接下來有可能發生的狀況模擬，接球踩壘包完成雙殺，就是一連串很自然的動作，能完成任務真的很開心。」
中華隊12強冠軍賽，當時台北101董事長賈永婕就身在東京巨蛋觀感受奪冠的熱血時刻，她說「今年台北101跨年煙火就是要重溫中華隊最後完成Double Play的冠軍時刻。」
此外，台北101於12月24日、12月25日推出耶誕點燈告白活動，活動收入的20%將捐作公益，款項投入「夢想舞台耶誕音樂會」計畫，為偏鄉兒童提供展現藝術舞台的才華。賈永婕說，「老公今晚也會點燈，這次是點我三個小孩的名字共6個字，再畫一顆愛心，原本自己也不知道老公要點燈，他可能要給我驚喜，但不知道我可以從後台看到。」
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