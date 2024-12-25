朱育賢12強冠軍賽再見雙殺手套 台北101首度展出

台北101觀景台「夢想高飛」特展，除了展出大谷翔平「50轟50盜」紀念球等珍貴棒球展品外，今天起更首度展出世界棒球12強冠軍賽中，朱育賢的再見雙殺手套，為特展再添一大亮點，朱育賢今日也攜手興穀國小少棒隊參訪特展，與小球員們分享12強賽事心得、激勵他們勇敢追求夢想，為棒球運動串連美好傳承。

朱育賢在12強冠軍賽接起最後一球自踩壘包完成再見雙殺的那一刻，中華隊成為世界冠軍，也是台灣棒球登頂的歷史時刻。中華隊拿下世界棒球12強賽冠軍至今有一個月，朱育賢回想「感覺這件事昨天才發生。這不只是一場比賽的勝利，而是全台灣都期待的勝利，很開心自己完成這場比賽。」他說「當下腦筋其實是一片空白，踩到壘包那一刻，才覺得中華隊真的辦到了，拿下冠軍寫下屬於全台的故事。」

興穀國小少棒隊球員好奇朱育賢，完成雙殺前他站在一壘壘包的練習動作，朱育賢回答「當下就是在做接下來有可能發生的狀況模擬，接球踩壘包完成雙殺，就是一連串很自然的動作，能完成任務真的很開心。」

中華隊12強冠軍賽，當時台北101董事長賈永婕就身在東京巨蛋觀感受奪冠的熱血時刻，她說「今年台北101跨年煙火就是要重溫中華隊最後完成Double Play的冠軍時刻。」