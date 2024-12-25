航點、供給增加 旅遊業者估明年出國人次可望創歷史新高

今年1至10月出國人數達1416萬人次，較去年同期成長47%，回到2019年歷史高點1456萬人次的97%。主要經營高端旅遊市場的晴天旅遊認為，明年隨著航空公司航點持續擴張，出國人次可望超越2019年創下高峰，該公司明年上半年許多歐洲主流路線已幾乎額滿。

晴天旅遊今年於「金質旅遊獎」獲得6金2優旅選，董事長陳依福表示，今年出國人次已接近疫情前水準，預估明年整體出國人次可超越2019年創下高峰，晴天旅遊目前如德瑞、荷比盧或克羅埃西亞等歐洲主流路線，到明年6月前僅剩零星名額，也能看到旅客有愈來愈提早規劃旅程的趨勢。

陳依福指出，航空供應量一直是出國人數的依據之一，今年在星宇航空加入後，飛行航點一直增加，截至目前國籍航空已增加超過10個航點以上，現在每周飛北美就有160航班，明年還有關島、達拉斯、歐洲等多個航線開航，供給量勢必增加，也將再帶動旅遊熱潮。

此外，陳依福也發現，旅遊的態勢每年都在改變，「健康旅遊」近來成為一種趨勢，有含運動如健行、馬拉松的主題行程客戶增加，如義大利北部多洛米提山區健行,，以及西班牙朝聖之路幾乎團團額滿。另外，「深旅行」也是一個觀察重點，包括全德、全法、土耳其東部等產品中，有許多遊客是二次重遊。