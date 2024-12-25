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燕窩、烏魚子、巧克力！7間「破千元」新年禮盒好豪華

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
LADY M「蛇來運轉新年禮盒」，售價3,080元。圖／LADY M提供
LADY M「蛇來運轉新年禮盒」，售價3,080元。圖／LADY M提供

年節的腳步越來越近，許多民眾也計畫透過新年禮盒來傳達心中的心意。本次特別精選7間「千元以上」的新年禮盒，包括特色甜點、巧克力、燕窩、烏魚子等不同的精緻內容，讓消費者在金蛇年為親友獻上祝福。

【LADY M】

LADY M今年推出「蛇來運轉新年禮盒」，以蛇年的吉祥象徵傳遞源源不絕的好運。禮盒可旋轉變化形狀，增添互動樂趣與驚喜體驗。每個三角立體紙盒內，都精心藏著美味可麗捲餅，共有香橙榛果可可、椰子、覆盆子與香草等4種口味。此外，禮盒還附有五入蛇年限定紅包袋，每盒3,080元。限於1月3日前預購，售完為止。

【S.S.A.W x 江振誠】

高雄S.S.A.W與國際名廚江振誠聯名，推出「S.S.A.W x 江振誠主廚 聯名巧克力禮盒」，將館內4種不同料理型態的餐廳為靈感，融入巧克力之中，推出「Chun Bar：蘇格蘭威士忌海鹽」、「Shah Patisserie：草莓優格冰淇淋」、「Cho Restaurant：法式榛果白味噌」與「Dong Café：單一莊園精選咖啡」等4種口味巧克力，每片320元，成冊禮盒每組1,380元。

【老協珍】

今年推出「老協珍燉燕窩禮盒」，標榜精選印尼頂級官燕，依五大工法、低糖配方製成，單瓶固型物達22克，且無須冷藏，保存更便利，同時通過國際A.A.無添加認證，每盒5入，並隨盒加贈「波鑽碗」，售價1,280元。

【侯布雄法式茶點沙龍】

迎接新年，推出4款法式年節禮盒，其中「新年團圓雙層禮盒」內含有蘋果沙布雷、橘片巧克力、玫瑰瑪德蓮等十餘款招牌點心，並且搭配貴腐甜白酒，每組3,920元。另外還有法式風情禮盒、新年典藏禮盒、新年酒禮組可以選擇，每組820～3,980元。

【飛花落院】

飛花落院引進日本靜岡久能浜的平釜海鹽，並邀得高雄林園的九旬職人劉家阿嬤合作，選用林園外海的野生烏魚，以純手工、純日曬的獨門手法，打造頂級野生烏魚子禮盒，風味濃郁、油脂豐潤，並以天然原色木盒與手工水引結包裝，提供4～8兩選擇，售價1,980～4,080元，9兩以上可洽詢客服。

【GODIVA x Disney】

GODIVA今年首度攜手迪士尼經典人物，推出6款聯名巧克力禮盒系列。「GODIVA 經典米奇造型 巧克力禮盒（12顆裝）」以絲絨首飾禮盒呈現，盒面印上燙金米奇魔術師造型圖案，內含6顆夾心巧克力及6塊片裝巧克力，每盒2,180元，另有米奇造型巧克力禮袋，6顆裝，1,280元。「GODIVA 經典米奇造型盒」則有4種配色，內含5顆Masterpieces獨立包裝巧克力，均為329元。活動期間購買，還有機會獲得東京迪士尼樂園雙人遊。

【Jean-Paul Hévin】

法國頂級巧克力Jean-Paul Hévin以奢華凡爾賽宮為靈感，融合中式華麗意涵，推出多款新年禮盒。「富麗堂皇開運招財金燦禮盒」特選莊園夾心可可與雍容華貴金元寶果仁黑可可，亦或是搭配松露可可，每組5,560元起；「鴻圖大展四季進財 頂級奢華禮組」則是有元寶造型可可或是糖漬橙皮條，搭配蒙蒂翁精選法國出品果乾融合JPH經典68%黑巧克力，以及新春限定福夾心可可，每組8,380元起。

「S.S.A.W x江振誠主廚 聯名巧克力禮盒」，售價1,380元。圖／S.S.A.W 提供
「S.S.A.W x江振誠主廚 聯名巧克力禮盒」，售價1,380元。圖／S.S.A.W 提供
Jean-Paul Hévin「鴻圖大展四季進財 頂級奢華禮組」，每組8,380元起。圖／Jean-Paul Hévin提供
Jean-Paul Hévin「鴻圖大展四季進財 頂級奢華禮組」，每組8,380元起。圖／Jean-Paul Hévin提供
GODIVA攜手迪士尼經典人物，推出「GODIVA 經典米奇造型 巧克力禮盒」，12顆盒裝，2,180元；6顆袋裝，1,280元。圖／GODIVA提供
GODIVA攜手迪士尼經典人物，推出「GODIVA 經典米奇造型 巧克力禮盒」，12顆盒裝，2,180元；6顆袋裝，1,280元。圖／GODIVA提供
侯布雄法式茶點沙龍「新年團圓雙層禮盒」，3,920元。圖／侯布雄法式茶點沙龍提供
侯布雄法式茶點沙龍「新年團圓雙層禮盒」，3,920元。圖／侯布雄法式茶點沙龍提供
飛花落院推出「頂級野生烏魚子禮盒」，售價1,980～4,080元。圖／飛花落院提供
飛花落院推出「頂級野生烏魚子禮盒」，售價1,980～4,080元。圖／飛花落院提供
老協珍燉燕窩禮盒，1280元。圖／老協珍提供
老協珍燉燕窩禮盒，1280元。圖／老協珍提供

巧克力 禮盒

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