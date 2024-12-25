快訊

建中校友晚宴陷辱女惹議！呱吉還原現場：沒注意菜單「但有感受到洋蔥」

她欠200萬元深夜遇飛車討債 國道時速飆190公里追撞釀3死

亞塞拜然客機傳墜毀哈薩克畫面曝光 機上67人已知12人倖存

聽新聞
0:00 / 0:00

全家FamiPort取春節返鄉車票限時加碼送3千點 熱銷「燒仙草」12元優惠再延長

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
全家搖搖茶吧冬季飲品「燒燒仙草」開賣1週內熱銷逾10萬杯，為感謝消費者支持，全家APP酷碰券優惠延長至2025年1月2日。圖／全家便利商店提供
全家搖搖茶吧冬季飲品「燒燒仙草」開賣1週內熱銷逾10萬杯，為感謝消費者支持，全家APP酷碰券優惠延長至2025年1月2日。圖／全家便利商店提供

2025年農曆春節返鄉車票準備開搶，高鐵、台鐵於疏運期間加開列車，將於12月26日凌晨0點起陸續開放訂票。全家便利商店店舖FamiPort機台持續提供民眾24小時不打烊的交通票券購、取票服務，更從即日起至12月29日，推出雙鐵票券取票加碼贈Fa點限時優惠，全家會員於店舖FamiPort機台購買、領取實體台鐵、高鐵票券（結帳時需報會員電話或出示APP會員條碼），完成交易即加贈全家會員點數「Fa點」3,000點（每筆交易限贈1組，數量有限、贈完為止）。

12月31日前憑全家FamiPort票券更享Let’s Café小杯單品熱美式29元、Fami!ce霜淇淋39元、私品茶厚濃靜岡抹茶拿鐵49元等多項優惠；亦可至Let’s Café PLUS、大戶屋或b.b.q CHICKEN，兌換指定餐飲優惠。

另外，推出不到1週旋即熱銷逾10萬杯、大家都在問哪裡還有貨的全家搖搖茶吧冬季限定飲品「燒燒仙草」，全家除了已加緊生產腳步，更宣布凡於12月27日前到期之全家APP「酷碰券」燒燒仙草商品優惠券（包含優惠趣單杯特價49元優惠券、包裹取件指定飲品12元優惠券），兌換期限將延長至2025年1月2日；此外，包裹取件之指定飲品12元優惠券，優惠品項除燒燒仙草、Let’s Café特濃美式外，12月26日起再加碼新增Let’s Café特濃拿鐵，提供消費者更多元的飲品選擇。

而全家APP生鮮平台「食食購」獨家開發「Fami煮煮」下廚懶人包及多款節慶型料理商組，因應年末聚餐需求，也宣布與知名烹飪節目「型男大主廚」攜手合作，推出5款全新聯名料理，包含「西班牙海鮮燉飯」、南洋咖哩雞椰香飯」、「松露菌菇堅果義大利麵」、「新加坡風叻沙海鮮炊粉湯」、「梅干芋香扣肉」，同樣主打「零備料、不動刀、免砧板」的3大便利特色，消費者只需依照食譜卡進行簡單拌炒、調理，只需3～5步驟、最快10分鐘內，色香味俱全的美味佳餚即可上桌。

2025年1月7日前新品嚐鮮價每道139元起，12月27日22:00起至12月29日23:59，於全家APP生鮮平台「食食購」消費滿388元，輸入折扣碼「限時購」現折38元；2025年2月4日前於「食食購」單筆消費每滿100元即可獲1章，集滿5章可免費兌換指定萬歲牌1包（數量有限、換完為止）。

全家APP生鮮平台「食食購」攜型男大主廚推出5款「Fami煮煮」新料理應援餐桌。圖／全家便利商店提供
全家APP生鮮平台「食食購」攜型男大主廚推出5款「Fami煮煮」新料理應援餐桌。圖／全家便利商店提供
年底前憑全家FamiPort票券可享Let’s Café小杯單品美式29元開喝、Fami!ce霜淇淋現折10元等商品優惠。圖／全家便利商店提供
年底前憑全家FamiPort票券可享Let’s Café小杯單品美式29元開喝、Fami!ce霜淇淋現折10元等商品優惠。圖／全家便利商店提供
雙鐵春節疏運車票12月26日凌晨開搶，全家FamiPort購取票加贈Fa點3,000點。圖／全家便利商店提供
雙鐵春節疏運車票12月26日凌晨開搶，全家FamiPort購取票加贈Fa點3,000點。圖／全家便利商店提供
全家便利商店「Fami煮煮」下廚懶人包系列於全家APP生鮮平台「食食購」獨家開發販售，其以「零備料、不動刀、免砧板」的3大便利特色，深受自煮客、家庭客群喜愛。圖／全家便利商店提供
全家便利商店「Fami煮煮」下廚懶人包系列於全家APP生鮮平台「食食購」獨家開發販售，其以「零備料、不動刀、免砧板」的3大便利特色，深受自煮客、家庭客群喜愛。圖／全家便利商店提供

料理 消費者 生鮮

延伸閱讀

高鐵票價調漲？ 董事長江耀宗：還沒提構想 明年會增班

動作快！竹市大型家具清運明年春節前採每日限量登記

彰化縣公告春節計程車運價 共9天每車次加收50元

農糧署：高麗菜短期葉菜復耕上市 春節前趨平價

相關新聞

燕窩、烏魚子、巧克力！7間「破千元」新年禮盒好豪華

年節的腳步越來越近，許多民眾也計畫透過新年禮盒來傳達心中的心意。本次特別精選7間「千元以上」的新年禮盒，包括特色甜點、巧...

過年點心怎麼挑？網友熱門關鍵字告訴你 自用送禮不踩雷

隨著歲末年節的到來，親友聚會和拜訪活動頻繁，送禮的選擇逐漸轉向健康、美味與永續兼具的產品。以天然食材製作的糕點和零食，成為近年來備受歡迎的伴手禮選項。

夢幻聯名辻利茶舗！9大熱門抹茶沖泡飲冠軍出爐 送禮自用都爆推

市售抹茶沖泡飲Kenji健司X辻利茶舗、星巴克、摩斯、森半怎麼選？快手刀收藏網友推薦清單整理，讓你不用出國、在家馬上就能品嚐正宗日本味。

全家FamiPort取春節返鄉車票限時加碼送3千點 熱銷「燒仙草」12元優惠再延長

2025年農曆春節返鄉車票準備開搶，高鐵、台鐵於疏運期間加開列車，將於12月26日凌晨0點起陸續開放訂票。全家便利商店店...

華航與金色三麥首推機上調酒 明年全艙等、航線喝得到

中華航空攜手SUNMAI金色三麥與旗下新潮品牌BLAH BLAH Bar，明年元旦起推出2款為華航特製的專屬酒精調飲，包...

毛茸茸的擁抱包和芭蕾舞鞋 超暖心冬季穿搭太可愛了

Ferragamo推出一系列溫暖的冬季假期系列必備配件，涵蓋包款、鞋履與配件，以充滿義大利風情的時尚設計、悠久歷史與匠心...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。