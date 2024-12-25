全家FamiPort取春節返鄉車票限時加碼送3千點 熱銷「燒仙草」12元優惠再延長

2025年農曆春節返鄉車票準備開搶，高鐵、台鐵於疏運期間加開列車，將於12月26日凌晨0點起陸續開放訂票。全家便利商店店舖FamiPort機台持續提供民眾24小時不打烊的交通票券購、取票服務，更從即日起至12月29日，推出雙鐵票券取票加碼贈Fa點限時優惠，全家會員於店舖FamiPort機台購買、領取實體台鐵、高鐵票券（結帳時需報會員電話或出示APP會員條碼），完成交易即加贈全家會員點數「Fa點」3,000點（每筆交易限贈1組，數量有限、贈完為止）。

12月31日前憑全家FamiPort票券更享Let’s Café小杯單品熱美式29元、Fami!ce霜淇淋39元、私品茶厚濃靜岡抹茶拿鐵49元等多項優惠；亦可至Let’s Café PLUS、大戶屋或b.b.q CHICKEN，兌換指定餐飲優惠。

另外，推出不到1週旋即熱銷逾10萬杯、大家都在問哪裡還有貨的全家搖搖茶吧冬季限定飲品「燒燒仙草」，全家除了已加緊生產腳步，更宣布凡於12月27日前到期之全家APP「酷碰券」燒燒仙草商品優惠券（包含優惠趣單杯特價49元優惠券、包裹取件指定飲品12元優惠券），兌換期限將延長至2025年1月2日；此外，包裹取件之指定飲品12元優惠券，優惠品項除燒燒仙草、Let’s Café特濃美式外，12月26日起再加碼新增Let’s Café特濃拿鐵，提供消費者更多元的飲品選擇。

而全家APP生鮮平台「食食購」獨家開發「Fami煮煮」下廚懶人包及多款節慶型料理商組，因應年末聚餐需求，也宣布與知名烹飪節目「型男大主廚」攜手合作，推出5款全新聯名料理，包含「西班牙海鮮燉飯」、南洋咖哩雞椰香飯」、「松露菌菇堅果義大利麵」、「新加坡風叻沙海鮮炊粉湯」、「梅干芋香扣肉」，同樣主打「零備料、不動刀、免砧板」的3大便利特色，消費者只需依照食譜卡進行簡單拌炒、調理，只需3～5步驟、最快10分鐘內，色香味俱全的美味佳餚即可上桌。