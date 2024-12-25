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華航與金色三麥首推機上調酒 明年全艙等、航線喝得到

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
中華航空明年元旦起推出2款為華航特製的專屬酒精調飲，包含濃郁果香的「花粉假期」，以及帶有成熟茶香的「紫雲漫旅」。記者周湘芸／攝影
中華航空明年元旦起推出2款為華航特製的專屬酒精調飲，包含濃郁果香的「花粉假期」，以及帶有成熟茶香的「紫雲漫旅」。記者周湘芸／攝影

華航空攜手SUNMAI金色三麥與旗下新潮品牌BLAH BLAH Bar，明年元旦起推出2款為華航特製的專屬酒精調飲，包含濃郁果香的「花粉假期」，以及帶有成熟茶香的「紫雲漫旅」，自台北（桃園）出發和返台的全航線、全艙等旅客都能喝的到。

華航空品營銷處處長曹志芬表示，華航一直希望讓每位旅客在每段旅程中有不斷的驚喜，目前缺的一塊就是調酒的飲品，考慮空中風味與整體服務流程，感謝金色三麥與BLAH BLAH Bar一起開發具空中特有風味、全艙等全航線都能感受到的飲品。

曹志芬也說，試飲過程接受滿多挑戰，像是調出漂亮且符合華航的企業色，再來就是口味，男女在試飲時也有不同想法，要融合大家意見是高難度挑戰。前3個月在機上享用還有打卡活動，4月1日起在華航eMall也會販售。

華航表示，「花粉假期」靈感來自於機艙窗外柔美的雲彩，酒體充滿淡雅的淡粉色，氛圍有如華航企業標誌綻放的梅花，以伏特加為基底酒，融入百香果口味的利口酒；「紫雲漫旅」使用黑醋栗利口酒搭配凍頂烏龍茶，以黑醋栗優雅探索的姿態鋪展出華航企業色，烘焙烏龍茶則詮釋夜幕的寧靜。

華航指出，「花粉假期」和「紫雲漫旅」的調酒原料皆為100%的天然果汁。為使旅客2種調飲都有機會享用，明年1月1日起自台北（桃園）出發的旅客提供「花粉假期」，返台時則有「紫雲漫旅」，2月起松山、高雄出發與回台的旅客也都能喝到。

另外，華航表示，1月底前只要將機上持調飲照片或於Blah Blah Bar 拍照上傳至華航 Facebook 粉絲專頁、BLAH BLAH Bar Facebook 粉絲專頁或 SUNMAI Facebook 粉絲專頁留言指定貼文，便有機會抽限量華航區域線不限航點經濟艙來回機票；2月1日至28日，中華航空會員在BLAH BLAH Bar出示本人華航會員卡號，即可享加值儲值酒卡滿1000送200元優惠。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

中華航空攜手SUNMAI金色三麥與新潮品牌BLAH BLAH Bar，明年元旦起推出2款為華航特製的專屬酒精調飲。記者周湘芸／攝影
中華航空攜手SUNMAI金色三麥與新潮品牌BLAH BLAH Bar，明年元旦起推出2款為華航特製的專屬酒精調飲。記者周湘芸／攝影

航線 華航 調酒 金色三麥

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