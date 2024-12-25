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毛茸茸的擁抱包和芭蕾舞鞋 超暖心冬季穿搭太可愛了
Ferragamo推出一系列溫暖的冬季假期系列必備配件，涵蓋包款、鞋履與配件，以充滿義大利風情的時尚設計、悠久歷史與匠心工藝，為大雪紛飛的季節中度假的時尚男女，增添造型穿搭奢華細節。
Ferragamo經典的Hug包，換上視覺上令然感到暖心的材質，配搭麂皮內襯，綴以美麗諾羊毛飾邊；迷你版本的Hug包整個包身都是柔軟美麗諾羊毛，配以牛皮提把與細節，正面飾有Gancini金色雙釦環，與羊毛的自然色調相映成趣。包款配有附有皮革細節的棉質肩帶，可變化為手提或肩背。芭蕾平底鞋的靈感源自1950年代為傳奇女星奧黛莉赫本設計的款式，也同樣換上羊毛皮的鞋面，搭配流蘇飾帶與刻有F字的側釦。亦有以柔軟牛皮打造的短靴，鞋身綴以Ferragamo字母壓印與Gancini釦環飾帶，配搭超輕盈鞋底，向品牌創辦人Salvatore Ferragamo 1938年的原創設計致敬。
而針對摩登當代的時尚男士，Ferragamo以現代美學重新演繹經典切爾西靴，光滑亮面牛皮搭配超輕盈橡膠鞋底，鞋邊飾以Gancini浮雕壓紋、鞋跟綴有Ferragamo品牌標誌。出遊時必備的旅行包選用Ferragamo字母印花科技帆布，配以亮眼對比色澤或優雅同色調皮革細節。亦有全面綴有Gancini壓紋的便利背包，選用經過錘打和滾磨的小牛皮，質感柔軟、持久耐用。最後別忘捎上以羊毛和羊駝毛交織出Venna標誌印花、蓬鬆而保暖的圍巾。
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