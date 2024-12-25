「白湯匙」崔鉉碩要來台灣了！foodpanda推獨家料理秀 pandapro用戶「用這招」獨享2道人生料理

《黑白大廚》帶起的名廚熱潮持續發燒，其中人氣王之一明星主廚崔鉉碩終於也要來台灣秀廚藝了！foodpanda宣布獨家推出「foodpanda｜崔鉉碩－賭上名號的煮場秀」，pandapro用戶即日起至2025年1月5日23點59分期間，完成指定美食或生鮮訂單即可參加入場資格抽獎，pandago用戶也可透過備註指定文字參加。名額稀少，訂單越多，中獎機會越高。

崔鉉碩擁有近30年料理經歷，以其超群的創意料理與獨特風格，成為韓國乃至全球美食界的傳奇人物，崔主廚的料理哲學結合藝術與故事，其經手過的每一道菜品都充滿情感與故事，被稱為獨有的「崔鉉碩的指紋」，旗下的高端餐廳CHOIDOT和Dahlia Dining更是一位難求，深受饕客追捧。

這次，崔主廚首次突破精緻料理的想像，與foodpanda攜手合作，親自獻上人生料理「（有記得加蒜的）蒜香蛤蜊義大利麵」與「人蔘雞湯」，為pandapro用戶帶來頂級創意饗宴。活動期間pandapro用戶只需完成5筆滿299元的美食外送訂單，或滿499元的生鮮雜貨外送訂單，即可獲得參加「foodpanda｜崔鉉碩－賭上名號的煮場秀」 活動入場資格的抽獎機會。

此外，超過5筆訂單後，每多累積1筆訂單，就能再增加1次抽獎資格。此外，熱愛用pandago的用戶也別錯過，只需在下單備註欄寫上「想吃大廚料理」，同樣可以參加抽獎。幸運得主將在1月11日親自近距離觀賞崔鉉碩主廚以絕佳廚藝與無限創意打造的經典料理，一次品味他的專屬烹飪魅力。