夢幻聯名辻利茶舗！9大熱門抹茶沖泡飲冠軍出爐 送禮自用都爆推

隨時享受美味熱飲！

天氣逐漸轉冷，冒著熱氣的療癒熱飲不僅能驅散寒意，更能帶來片刻的恬靜時光。而對於抹茶愛好者來說，最幸福的事莫過於隨時都能品嚐到綿密醇厚、苦中帶甜，充滿正宗日式茶韻的抹茶滋味！

為了滿足抹茶控的期待，《網路溫度計DailyView》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體，調查了市面上琳瑯滿目的熱門抹茶沖泡飲，以高品質與便利性風靡市場，沖泡方式簡單方便，只需加入熱水攪拌，就能獲得一杯香濃美味的抹茶飲，無論是早晨提神、午後放鬆，或是夜晚窩在沙發上細細品味，都非常溫暖與幸福。

No.1 Kenji健司 X 辻利茶舗／抹茶沖泡飲

翻攝官網／辻利茶舗

把正宗日式京都宇治滋味帶來台灣！愛喝抹茶的你，一定會對它深深著迷，選用來自日本百年品牌辻利茶舗的頂級抹茶，在家就能輕鬆沖泡出一杯帶著濃郁抹茶香的飲品，為冷冷的冬季增添溫暖。

辻利茶舗創立於1860年，這家來自京都的老字號擁有超過160年的悠久歷史。其創始人辻利右衛門，成功改良了頂級綠茶「玉露」的製作工藝，從而改變了日本茶文化的歷史。為了紀念他的貢獻，辻利右衛門的銅像被立於平等院，象徵著他在日本茶道文化中的重要地位。這款「Kenji健司 X 辻利抹茶沖泡飲」正是與這個首屈一指的傳奇品牌合作，使用日本進口茶粉，將百年茶藝精髓帶到生活中。

當細緻的抹茶粉溶解於水中，濃郁的茶香撲鼻而來，尾韻回甘悠長，令人一飲傾心。辻利抹茶特別推出隨手包設計，輕巧便攜，搭配獨特的瓶身造型，不僅方便沖泡，更增添品茶的儀式感與格調。無論熱飲還是冷飲，辻利抹茶都能帶來不同層次的美味享受。

對孩子們而言，加入鮮奶能中和微微的抹茶苦味，散發出濃郁奶香；加冰塊攪打，更是成就一杯沁涼的抹茶牛奶冰砂。若是將它搭配冰品或甜點，瞬間提升整體風味，無論大人小孩都會被這份極致抹茶之選的美味征服。

No.2 Starbucks星巴克／抹茶拿鐵

星巴克的忠實粉絲別錯過這個好消息！雀巢聯手星巴克聯手推出期間限定「Starbucks At Home 星巴克®抹茶拿鐵」，期間限定強勢升級回歸，嚴選日本優質抹茶粉，在家就可享受星巴克熱門飲品，完美呈現新鮮抹茶粉沖泡出來的細緻泡沫。

有網友在FB社團「我愛全聯-好物老實説」發文分享，一看到LINE推播，馬上衝去全聯多買幾盒回來跟抹茶控的姐姐分享。他表示，本來就很喜歡門市的醇濃抹茶，但這款喝起來跟以前門市的抹茶拿鐵味道更接近，「搭配香甜的牛奶，可以說是一絕」。如果你喜歡在家特調隱藏版飲品，不妨試試星巴克隱藏菜單「抹茶咖啡」，只要在抹茶飲中加入一包特選即溶黑咖啡，就等同加入一份濃縮咖啡，帶來令你驚喜的混搭風味。

No.3 MOS摩斯漢堡／抹茶拿鐵粉、抹茶歐蕾

翻攝官網／MOS摩斯漢堡

「甜蜜中帶點苦澀的複雜滋味，獻給成為大人的我們 。」MOS摩斯漢堡販售的抹茶拿鐵粉，使用日本進口高級抹茶及台灣茶園生產的綠茶研磨而成，沖泡出來的抹茶茶湯透著漂亮的翠綠，口感溫潤，能喝到茶葉的清香；將抹茶歐蕾融合奶泡基底，奶香飽滿。

對他們家抹茶系列有興趣的人，也可以試試另一款抹茶歐蕾，門市販售飲品也推出沖泡包，同樣可喝到微苦茶香融入溫潤奶香，不同的是採用100%日本靜岡抹茶粉製成， 喝過的網友提到「抹茶味不到極濃，甜度為微糖的程度，適合不愛太甜的人」、「不到濃抹，但喝得到抹茶香韻」。

No.4 Casa卡薩／抹茶粉、抹茶奶綠

台灣自創品牌，主打高CP值、獨立包裝方便外出攜帶。有喝過的網友發文詳述抹茶奶綠沖泡包的風味，一撕開包裝就聞到很甜的味道，也聞得出淡淡的抹茶香，熱水沖下去顏色偏黃，還會浮出一層很細很綿密的奶泡。

其他網友評價為「入口先甘後苦」、「好喝很甜，推薦加一些抹茶粉喝」、「喜歡抹茶奶綠的香醇濃郁」。

No.5 morihan森半／抹茶粉

歷史悠久的日本知名抹茶品牌，選用京都宇治的優質茶葉製作，生產過程符合國際環保標準，適合重視天然、有機的消費者，茶味濃郁，可依喜好自行調味沖泡引用。

有愛好者稱讚它抹茶味很夠，「不過稍微甜了點，粉加越多抹茶味越夠但也會過甜」，「因為想喝抹茶那堤，後來發現，加入牛奶更好喝，不會太甜，又有抹茶的味道」，也有其他網友指出若不想喝含糖的，森半也有無糖可以選購。

No.6 UCC／抹茶拿鐵

以咖啡系列產品聞名的UCC，企業理念為「Good Coffee Smile」，期盼能藉由咖啡產品令顧客露出會心一笑。他們也推出了抹茶拿鐵，除了有可愛「胖胖瓶」的飲料罐裝，也有獨立條裝的沖泡包，擁有奶香滑順的獨特風味，口感豐厚、濃郁芳香。

網友分享：「抹茶味不濃，偏甜味」、「抹茶味很淡，不過同行友人喝過後還蠻喜歡的」、「很甜，之前喝一口自己加抹茶粉還不錯」、「顏色是抹茶牛奶的黃綠色，濃度中等稍微偏甜，口感有點稠度」。

No.7 日東紅茶／抹茶歐蕾

翻攝FB／歐可茶葉 OK TEA

翻攝FB／歐可茶葉 OK TEA

深受許多網友喜愛的沖泡飲品牌「日東紅茶」，是日本在1930年代後，為了避免殖民地台灣的茶業與日本綠茶自相競爭，鼓勵台灣生產紅茶。由三井合名會社製造後，三井物產會社出口實行海外販售，推出「日東紅茶｣品牌。有多種口味可以選擇，奶茶粉當初在Costco好市多上架時吸引許多網友討論。

喜歡抹茶風味的人則可以嘗試綠色包裝的抹茶歐蕾，使用100%宇治抹茶製成，不含香料，香濃抹茶味與奶香味在舌尖縈繞。有網友大力推薦可加入牛奶飲用，增添滑順口感，滋味順口不苦澀。

No.8 OK TEA歐可茶葉／抹茶拿鐵

歐可茶葉真奶茶系列的抹茶拿鐵，選用來自日本三重縣的伊勢抹茶，添加紐西蘭奶粉，貼心控糖設計，讓消費者可依喜好自行調整糖量。PTT網友提到，「歐可茶葉的抹茶奶茶，兩款抹茶口味都喝過，都很好喝」、「我買過抹茶和觀音拿鐵，真的奶味超重」。

另外，熱愛加料手搖的人可以選擇「抹茶白玉珍珠拿鐵」，內附歐可珍珠粉圓包，多層次處理讓珍珠能常溫保存，沖泡飲品時微波30秒就可食用，方便快速。官方說明，為了保持珍珠的Q彈柔軟，務必使用100度滾燙熱水、裝在保溫杯或雙層玻璃杯，不建議使用水溫下降快速的一般馬克杯或玻璃杯，容易造成珍珠口感較硬。

No.9 T世家／抹茶粉

T世家抹茶粉使用日本靜岡抹茶原料，無添加、無加糖、無香料色素，經過三方驗證檢驗合格，以日本正統蒸菁抹茶製程技術製作，保留綠茶豐富的兒茶素，採用原葉研磨，呈現正宗抹茶原味，聞起來有濃濃抹茶香味，喝一口感受尾韻溫醇，能使心思沉靜下來。

網友分享製作用T世家抹茶粉製作布丁的方法，細砂糖加入蛋黃蛋白，倒入鮮奶加熱後打散，再加入抹茶粉，全部食材一起攪拌均勻成布丁液，過篩後倒入布丁杯中，進烤箱140度烤1小時。烤後確認布丁變成固態不晃動的狀態，進冰箱冰鎮後，即可開心享用。

分析說明

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體提供，分析時間範圍為2022年11月29日至2024年11月27日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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《網路溫度計DailyView》

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