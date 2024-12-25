過年點心怎麼挑？網友熱門關鍵字告訴你 自用送禮不踩雷

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體

隨著農曆新年腳步逼近，糕點零嘴總是團聚時刻的最佳陪伴！從果乾、堅果到精緻糕點，這些迷人的香甜滋味不僅讓年節餐桌更加豐富，還承載著一家人團聚的暖心氛圍與滿滿祝福，無論是邊吃邊閒話家常，還是在熱鬧的歡聚時刻彼此分享，總能串聯起情感與記憶，讓新年的味道更加深刻美好。

《網路溫度計DailyView》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體，觀察近一年「過年點心」的網路討論，焦點為「牛軋糖、堅果、口感、原味、食材、新鮮、營養、伴手禮」等熱門關鍵字，不少人也關注「喜氣、應景、象徵、氣氛」等與氛圍有關的字詞，網友表示：「喜歡健康趨向的伴手禮」、「過年時有一些特別應景的零食，只有在這段期間才會特別買來吃」、「過年要到了，自己家跟男友家都很喜歡吃堅果」、「小包裝比較不會變味」。

福貴步步「糕」升！經典款兼具養生與品味 春節送禮討吉利

福貴糕提供

福貴糕提供

過年，是一家團圓的時刻，也是品嚐美食的最佳季節，《網路溫度計DailyView》精選出兩款寓意吉祥的禮盒，無論是細膩的外觀設計，還是精心挑選的用料與厚工製作，皆象徵滿滿心意，為節日增添喜悅與暖意。

推薦1／董事長福貴糕【春節限定—經典柴燒桂圓】

過年，總少不了一道道滿載回憶的糕點，上市逾10年的經典節慶品牌「福貴糕」便是將這份年味細膩封存的心意。由台灣在地的糯米雪花粉炊蒸、內餡加入來自台南東山的土窯柴燒桂圓及低溫烘烤的爽脆核桃，每一個環節都秉持無添加的高標準，加上老師傅的純熟手藝，打造出綿密Q彈的糕體、甜而不膩的層次口感、純粹而深刻的風味，絕對是過年必嚐的點心，網友分享：「Q彈有嚼勁卻不黏牙，每一口都能感受到職人手藝的用心」、「柴燒桂圓香氣濃郁，核桃的酥脆和天然麥芽糖的微甜完美平衡」、「層次豐富，從一片吃到兩片，然後默默地就嗑掉四分之一」。

自2012年上市以來，福貴糕憑藉其季節限定與養生天然的特色，迅速成為名人與企業青睞的伴手禮。近年更推出小巧款式「小福貴」，使用「生物全分解」環保包裝，跟親友分享品嚐更加輕鬆；大包裝設計則是氣派體面，滿足各種送禮場合的需求。即日起至1月25日，兩盒即享免運，多盒還可享85折優惠。無論是傳遞祝福，還是當成團聚時光中的一份美味點綴，「福貴糕」都能在這個特別的節日裡，帶來值得細細品味的感動。

翻攝官網／圓山大飯店

推薦2／圓山大飯店【御饌紅豆鬆糕】

如果你正在尋找兼具故事與美味的禮盒，台北圓山大飯店的御饌紅豆鬆糕，絕對值得一試。這款糕點源自蔣宋美齡女士對家鄉甜點的深深懷念，由孔二小姐轉達「口述食譜」，交由圓山師傅揣摩，再三調整，終於呈現出「甜而不膩、鬆軟彈牙」的絕佳口感；即使定居美國期間，蔣夫人仍特意從圓山訂製，延續這份記憶。

這款糕點製作過程細膩繁複，手工精細，需花費一到兩天的時間，入口糕體鬆軟細緻，紅豆香甜卻不膩口，都讓人回味無窮。圓山大飯店推出精緻禮盒，為這款歷史悠久的甜點增添優雅氣息，其鮮紅討喜的外觀象徵喜氣與吉祥，糕體寓意步步高升，是年節家宴或贈禮的理想選擇，無論送長輩、朋友，還是自家品嚐，御饌紅豆鬆糕都能為團聚增添一份暖意，即日起購買三盒紅豆鬆糕，加贈ESG永續環保保冷袋，用這份充滿故事的經典甜點，讓團聚時光更加美好。

簡約外觀、迷人風味！用經典與創新喚起年味記憶

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

在年節小點中，除了具有象徵意義的傳統點心備受關注，各式零嘴也成為討論的焦點，進一步透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體，觀察近一年「過年零嘴」的網路討論，焦點為「堅果、果乾、花生糖、開心果、牛軋糖、瓜子」等熱門關鍵字，網友認為「過年一定都想重新回味牛軋糖的味道」、「花生酥糖真的很好吃」、「非常推薦堅果、穀物！好吃又沒有負擔」、「堅果、糖心酥、肉乾、粉圓，真的是過年必備涮嘴零食」，顯示營養與口感並重的零嘴愈來愈受青睞。

隨著現代人越來越注重飲食健康，日常點心的選擇也更加講究，越來越多偏好以果乾和堅果為主角的健康零嘴，這些產品以天然食材為基礎，成分單純透明，不少主打無添加香料、色素、人工甜味劑或防腐劑，不僅以自然風味打動味蕾，展現食材的原始魅力，更滿足身心需求，讓人品味甜蜜之餘，安心享受生活的小確幸。

各式堅果的酥脆口感帶來多元風味及豐富營養，牛軋糖則以綿密與香甜喚起記憶中的味道，成為過年不可或缺的經典零嘴，推薦以下兩款禮盒，無論是送禮還是自用都相當適合。

無二提供

無二提供

推薦1／無二【初心真摯20品禮盒】

面對市面上充滿人工色素、香精與防腐劑的零食選擇，「無二」點心從2004年起就堅持嚴選高品質天然原料，拒絕任何添加物，讓點心回歸最純粹的樣貌，運用各種堅果與古法熬製的厚工麥芽，透過職人的細膩手藝，精心打造三十種以上風味多元的堅果點心，讓每一口都吃得安心。品牌曾經被選為帛琉總統迎賓禮、也特選為高鐵商務艙伴手禮，與連續十年蟬聯誠品知味年度熱銷冠軍，備受企業與消費者推崇。

這樣的堅持也延續到每一款禮盒的設計中，【初心真摯20品禮盒】一次可以品嚐到20款頂級堅果點心，從酥脆爽口的「紅藜腰果酥」到清香優雅的「松子桂花糕」，層次豐富，滿足全家大小的味蕾；橘紅色的禮盒設計簡約高雅，選用FSC™認證紙材與環保大豆油墨，低調中透著質感；這款永續禮盒將傳統工藝與現代設計完美結合，展現送禮者對品質的堅持；無論是企業贈禮還是年節拜訪，都能傳遞滿滿的真摯心意，成為春節送禮首選，新春優惠12月1日至2025年1月31日袋裝點心三件88折，12月31日前禮盒單件95折。

翻攝官網／糖村

推薦2／糖村【璽綉禮盒】

糖村的璽綉禮盒曾獲比利時iTQi風味絕佳獎殊榮，其以多樣甜點勾勒出年節的傳統味道，濃郁奶香的法式牛軋糖、酸甜交織的經典鳳梨酥、以及香脆滿溢的堅果塔，將過年的喜悅濃縮於每一口，重現那份熟悉的節日氣息。

外觀典雅設計，彰顯優雅氣息，無論送禮還是自用，都恰如其分地融入每個人的新年時光；即日起至2025年1月16日0時止，糖村推出新春優惠活動，指定高級禮盒1至3件享95折，4件以上享9折，全館消費滿3,800元還可享免運，這款禮盒以細膩的設計和豐富口感串聯情感，成為新年裡拉近彼此距離的甜蜜橋樑。

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2023年12月14日至2024年12月12日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體

研究方法：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Instagram、Threads、TikTok、新聞媒體、討論區、部落格等網站。針對討論『過年點心』、『過年零嘴』相關文本進行分析，調查「熱門關鍵字」(註1)作為本分析依據。

*註1 熱門關鍵字：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析軟體，萃取網路上的文章與主題共同出現的關鍵熱詞；次數越多，字詞越大；可用來釐清核心議題與重點人事物。

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