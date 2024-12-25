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全家APP生鮮平台「食食購」 攜型男大主廚上5新菜

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
年終聚餐自煮抗通膨！全家APP生鮮平台「食食購」攜型男大主廚推出5款「Fami煮煮」新料理應援餐桌。全家／提供
年終聚餐自煮抗通膨！全家APP生鮮平台「食食購」攜型男大主廚推出5款「Fami煮煮」新料理應援餐桌。全家／提供

全家便利商店「Fami煮煮」為持續滿足消費者的餐桌需求，25日宣布與知名烹飪節目「型男大主廚」攜手合作，推出5款全新聯名料理，雙方團隊歷經逾半年研發，將型男主廚群的專業廚藝與「Fami煮煮」下廚懶人包特色相互結合，更考量到家庭料理的便利性，將繁複的料理步驟簡化，消費者只需依照食譜卡進行簡單拌炒、調理，只需3-5步驟、最快10分鐘內，色香味俱全的美味佳餚即可上桌。

年末聚餐旺，家中自煮聚餐抗通膨更是不少消費者守緊荷包的妙方。全家APP生鮮平台「食食購」以一站購足、零門檻免運、可指定日店取的便利特性，更獨家開發「Fami煮煮」下廚懶人包及多款節慶型料理商組，成為民眾下廚自煮、小家庭餐桌應援的最佳選擇。

據全家銷售觀察，隨歲末聚餐需求推升，全家APP生鮮平台「食食購」的火鍋湯底、鍋物周邊及生鮮商組買氣持續走揚；另因12月後氣溫走低，免洗菜、免備料，備受自煮客青睞的「Fami煮煮」下廚懶人包業績亦呈現雙位數成長。

全家便利商店「Fami煮煮」下廚懶人包系列於「全家」APP生鮮平台「食食購」獨家開發販售，其以「零備料、不動刀、免砧板」的三大便利特色，深受自煮客、家庭客群喜愛，每月穩定銷售逾萬道料理。

「Fami煮煮」與「型男大主廚」聯名推出五款全新料理，包含道地南歐料理「西班牙海鮮燉飯」，滿滿大尾白蝦、蛤蜊、蟹管肉等豐盛海鮮，入口感受濃厚海味；道地南洋風味的「南洋咖哩雞椰香飯」，濃郁咖哩香氣與椰奶風味相互結合，搭配嫩口雞肉讓人食指大動；「松露菌菇堅果義大利麵」松露獨特香氣與堅果口感，交織出多層次的味覺饗宴；「新加坡風叻沙海鮮炊粉湯」濃郁叻沙湯頭搭配白蝦、魷魚丁等豐盛海鮮，經典美味輕鬆上桌；更有經典台味料理「梅干芋香扣肉」道地客家福菜與芋頭香氣結合，搭配軟嫩扣肉，令人回味無窮；聯名新品即起於「全家」APP生鮮平台「食食購」獨家販售，1月7日前新品嚐鮮價每道139元起，不僅可輕鬆在家體驗下廚樂趣，更能還原名廚美味。

因應年底聚餐、家庭自煮需求旺盛，全家APP生鮮平台「食食購」精選逾200款冷凍、冷藏之生鮮食材、即時料理商組，更有近百道「Fami煮煮」下廚懶人包料理，無論是年終三五好友聚餐打下手，或張羅小家庭平日餐食，皆能一站購足，同時更具備「零門檻免運」及「可指定日店取」雙重優勢，最快今天訂、後天取，且下單零門檻、無負擔，即便一把青菜、一道料理也可免運送到店，即時滿足周末聚餐的餐桌需求，當晚8點前於「全家」APP生鮮平台「食食購」下訂，最快後天就能至「全家」取貨。

歡慶「Fami煮煮」與「型男大主廚」新品上市，12月27日22:00起至12月29日23:59，於全家APP生鮮平台「食食購」消費滿388元，輸入折扣碼「限時購」現折38元；明年2月4日前於「食食購」單筆消費每滿100元即可獲1章，集滿5章可免費兌換指定萬歲牌1包，數量有限、換完為止。

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