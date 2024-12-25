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Bottega Veneta節日系列金屬色KNOT鞋包飾品 結願成真

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
Bottega Veneta發表節日精選系列，以KNOT系列為主軸搭配上金色視覺，期盼願望、美夢成真。圖／Bottega Veneta提供
Bottega Veneta發表節日精選系列，以KNOT系列為主軸搭配上金色視覺，期盼願望、美夢成真。圖／Bottega Veneta提供

繩結既具象也抽象，可以是現實中連結的狀態，也可以是心裡的念想。義大利品牌Bottega Veneta發表了節日精選系列，以品牌經典的KNOT系列為主軸，涵蓋手拿包、鑰匙圈、戒指、甚至是高跟鞋，搭配上金屬色視覺，讓所有祝福與願望、美夢成真。

具象的繩結普遍出現在東方、西方的不同場合，可能是衣物上的盤扣、排扣，以「結」來固定衣物，也可以是戶外露營時的童軍結，代表人類面對自然環境中誕生的智慧。Bottega Veneta的KNOT繩結設計一直都散見於不同品項，像是Andiamo編織皮革手拿包、KNOT編織皮革手拿包便將繩結運用於扣鎖處，讓金色的視覺成為晚宴、派對中的閃亮聚焦。

繩結也可以是裝飾性的，例如KNOT金屬手環、KNOT金屬裝飾高跟鞋或Knot金屬裝飾編織高跟鞋，有別於Bottega Veneta另一擅長的編織手法，為光滑的平面創造出鮮明戲劇效果；先前美國創作歌手泰勒絲（Taylor Alison Swift）曾帶起一波「友誼手環」風潮，Bottega Veneta則也有橘色、湖水綠、正紅三色友誼手環，搭配小巧的繩結元素，精緻隨身、隨處有型。

Bottega Veneta友誼手環，11,000元。圖／Bottega Veneta提供
Bottega Veneta友誼手環，11,000元。圖／Bottega Veneta提供
Bottega Veneta KNOT金屬裝飾高跟鞋，60,900元。圖／Bottega Veneta提供
Bottega Veneta KNOT金屬裝飾高跟鞋，60,900元。圖／Bottega Veneta提供
Bottega Veneta KNOT編織皮革水桶包，10萬3,400元。圖／Bottega Veneta提供
Bottega Veneta KNOT編織皮革水桶包，10萬3,400元。圖／Bottega Veneta提供
Bottega Veneta KNOT造型鑰匙圈，16,400元。圖／Bottega Veneta提供
Bottega Veneta KNOT造型鑰匙圈，16,400元。圖／Bottega Veneta提供

品牌 義大利 高跟鞋

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