SEIKO三日鍊、TISSOT鍛造碳 入門表風格強勢升級
只剩不到幾天就要邁向2025，而農曆新年也將在一個多月後來臨，年末時分，一只相對平價、四萬有找的機械表，或可成為犒賞自己的禮品，同時從長計議，規劃全新來年。
SEIKO新款的Prospex系列過去一直在設計的趣味性、實用性能、親民價位取得平衡點，近日新款「Prospex殼形三日鍊腕表」則使用帶有圓角的多邊形表殼與搶眼配色，三款型號SPB481J1、SPB483J1、SPB485J1分別以黑色表圈搭配米色、藍色表圈搭配灰藍色，以及棕金色搭配深灰。6R55自動上鍊機芯將具備三日鍊動能，表款防水則可達300米；尤其加粗的箭頭形時標、寬形指針都具備夜光塗料，強化了水下或低光源環境的辨識度，訂價皆為39,000元，已於12月在SEIKO旗艦店與精選零售通路上市。
同樣具有特殊幾何造型的瑞士品牌美度（MIDO）則有Multifort系列的TV Big Date與TV 35兩只表款都具有1960年代流行的電視造型表殼，因此名為Television的縮寫TV；前者具雙位數獨立顯示的大日曆顯示，後者則為中性尺寸的35毫米造型，同時MIDO近日再加碼推出新年刮刮樂活動，只要在品牌全台直營櫃點消費，單筆消費滿30,000元可獲刮刮卡一張，滿60,000元則獲刮刮卡兩張、以此類推，禮品包含MIDO腕表一只、泰安觀止溫泉住宿一泊二食券乙名、王品牛排雙人經典套餐...等好禮，活動將從2025年1月1日起至2月2日止。
不容錯過的還有一只TISSOT的PRX鍛造碳矽游絲腕表，品牌曾在2023推出Sideral鍛造碳腕表，新款的PRX鍛造碳矽游絲腕表則使用Powermatic 80自動上鍊機芯，同時將其游絲升級為抗磁性的矽游絲，加上鍛造碳輕量化、高強度、耐腐蝕的特點，訂價約33,000元，是市面上結合矽游絲、鍛造碳兩項元素但仍在三萬五以下的強勢競爭組合。表款10月底時初次抵台，原廠曾一度緊急追加補貨，目前全台店家店家多只剩個位數存貨，可前往TISSOT直營櫃點如台北101、台中新光三越、台南南紡購物中心，以及高雄夢時代，逕行洽詢。
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