年終百貨購物戰開打 聯邦微風聯名卡祭3.83%回饋無上限

年終百貨購物戰再開打，業者選在聖誕節直接加碼聯名卡的優惠。聯邦銀行今天宣布，微風聯名卡再升級，推出微風「黑鑽/晶鑽」無限卡，最高享3.83%回饋無上限，並且「微風黑鑽無限卡」館內停車天天享6小時免費，將微風南山首納優惠館別。

聯邦微風聯名卡上市至今已達23年，聯邦銀行今（25）日再度與微風百貨攜手合作，隆重推出「微風黑鑽」與「微風晶鑽」雙無限卡，並祭出重磅消費優惠「微風館內會員積點」與「聯邦紅利點數」雙重回饋，最高可享3.83%回饋無上限，此外更祭出最高全館6小時天天免費停。

為了讓卡友享受更全面、更優質購物體驗，聯邦也宣布將整合所有館別，自114年1月1日起，微風南山也一併納入優惠館別，只要持聯邦微風聯名卡消費，指定櫃位同享天天享9折及週四購物日優惠。其中，「週四購物日」再享額外95折尊榮優惠，消費滿額再贈「免費機場快速通關」。

聯邦銀行嶄新上市2張微風聯名無限卡，分別為「微風黑鑽無限卡」、「微風晶鑽無限卡」，除了提供微風館內消費最高3.83%回饋無上限外，

此次「微風黑鑽無限卡」特別發行限量1,000張金屬卡，卡片採用頂尖切磨鑽石堆砌底紋，搭配完美光澤與車工，打造尊榮與非凡的頂級氛圍，回饋更升級至3.83%無上限（3%微風積點、0.5%聯邦紅利，綁定聯邦帳戶自動扣繳再加碼0.33%聯邦紅利），另外，微風積點將在刷卡消費後，即時回饋至所屬會員帳戶內。

「微風晶鑽無限卡」則提供微風館內消費2.83%回饋無上限（基本回饋2%微風積點、0.5%聯邦紅利，聯邦帳戶自動扣繳再加碼0.33%聯邦紅利回饋）。