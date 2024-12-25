快訊

一名少女工讀生之死 麥當勞難道不欠家屬一個道歉？

婚變頻傳！野生吳奇隆低調搭車 「1細節」洩婚姻現況

台灣今年首例萊姆病！傳染途徑、症狀、預防方法一次掌握

全家餐飲跨通路新策略 進駐全家超商SOHOT炎選

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
bb.q CHICKEN與全家便利商店聯名推出在韓國年銷超過千萬隻烤雞腿的「韓式火焰辣烤雞腿」和「燻香雞腿排」。全家餐飲/提供
bb.q CHICKEN與全家便利商店聯名推出在韓國年銷超過千萬隻烤雞腿的「韓式火焰辣烤雞腿」和「燻香雞腿排」。全家餐飲/提供

全家餐飲（7708）25日宣布新一波跨通路合作計畫，旗下韓式炸雞品牌bb.q CHICKEN與全家便利商店攜手合作，於全台超過600家的「全家」SOHOT炎選，聯名推出bb.q CHICKEN暢銷明星商品「韓式火焰辣烤雞腿」和「燻香雞腿排」。全家餐飲總經理辛紫綾表示，此次首波跨通路合作，預計可望帶動bb.q CHICKEN營收成長一成，明年第2季更將擴大品項合作，開創營收成長雙動能。

辛紫綾表示，觀察台灣消費市場對於韓流文化追逐持續向上，旗下品牌bb.q CHICKEN明年預計結合韓國品牌資源，共同開發推出超過15款新口味炸雞，打造成為最多韓式炸雞口味的餐廳，更期望透過此次與全家聯名合作，將bb.q CHICKEN道地的韓流美味，導入全台超過600家「全家」SOHOT炎選店舖，消費者免出國，且只要以相當於韓國當地品嘗的半價價格，就能在巷口的全家店舖吃到，創造每個生活場景都可以吃bb.q CHICKEN。

全家SOHOT炎選12月25日與韓國最大連鎖炸雞品牌bb.q CHICKEN，聯名推出二款韓國暢銷20年、年銷超過千萬隻烤雞腿的「韓式火焰辣烤雞腿」和「燻香雞腿排」。「韓式火焰辣烤雞腿」，售價79元，自2003年推出以來，一直是韓國bb.q CHICKEN的熱銷明星商品，微辣的醬料與雞汁完美融合，辛香中帶有溫和的辣味，更使用獨家人工去除雞腿骨架技術，只保留棒腿骨，方便手拿食用、大口吃肉。

「燻香雞腿排」售價65元，選用松木屑進行燻製，雞腿表面呈現誘人的微焦金黃色澤，並散發出獨特的煙燻香氣，獨門烹調工法鎖住雞腿內的肉汁，讓每一口都品嚐到鮮嫩多汁，即日起至明年1月21日任選2件可享8折優惠。

全家便利商店

延伸閱讀

日相訪陸前夕中韓外長通話 趙兌烈：推動戰略夥伴關係立場沒有改變

《揭密最前線》金憓秀x鄭星一 拚命追真相證據即生機

韓式泡麵加1蔬菜助美味升級 老饕分享向韓國人學來的煮麵秘訣

落日飛車攜手韓國樂團HYUKOH強強對尬 門票這天開票！

相關新聞

年終百貨購物戰開打 聯邦微風聯名卡祭3.83%回饋無上限

年終百貨購物戰再開打，業者選在聖誕節直接加碼聯名卡的優惠。聯邦銀行今天宣布，微風聯名卡再升級，推出微風「黑鑽/晶鑽」無限...

全家餐飲跨通路新策略 進駐全家超商SOHOT炎選

全家餐飲（7708）25日宣布新一波跨通路合作計畫，旗下韓式炸雞品牌bb.q CHICKEN與全家便利商店攜手合作，於全...

微風攜聯邦推2款聯名無限卡！3.83％回饋無上限 微風南山也納入

微風集團與聯邦銀行延續23年的合作，25日宣布再度與聯邦銀行攜手合作推出全新「微風黑鑽無限卡」與「微風晶鑽無限卡」。兩款...

「STAYREAL PARK純真公園」台北站4大可愛亮點一站體驗

STAYREAL打造「STAYREAL PARK純真公園」，開啟巡迴各大城市的漫遊企畫，歷經一年陸續抵達台中、高雄北京、...

「媽，別鬧了！」舞台劇本週末臺北好評上演

由王琄、湯志偉、陽靚與李劭婕主演，故事工廠療癒劇場「媽，別鬧了！」改編自Nextflix同名影集與作家陳名珉原著「我媽的異國婚姻」，講述中年喪夫的王玫玫（王琄飾）決定在60歲前再度把自己嫁出去，她的失控以及與兩個女兒的衝突都起因於「爸爸不在了」，3人被迫與「失去」共處。而此次的舞台劇版不但為豐富視聽享受添加了舞蹈橋段，還加入「萬能許願券」的設定，飾演王琄亡夫的湯志偉竟然還「回來了」？輕魔幻元素更探討「已知自己即將離世」的父親觀點。

郭富城本周炸裂小巨蛋！中華賓士展出越野之王挺舞台王者

暌違五年，天王巨星郭富城終於在本周五再度於台北小巨蛋開唱，消息一出門票急速售暨，至今仍有粉絲盼望求票，不愧是舞台王者。本次的「郭富城 ICONIC 世界巡迴演唱會2024台北站」也受到眾多台灣品牌支持，其中中華賓士此次擔任特別贊助，也吸引不少與郭富城一樣的愛車一族注意，再次提升中華賓士在消費者心中的好感度。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。