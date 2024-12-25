全家餐飲跨通路新策略 進駐全家超商SOHOT炎選

全家餐飲（7708）25日宣布新一波跨通路合作計畫，旗下韓式炸雞品牌bb.q CHICKEN與全家便利商店攜手合作，於全台超過600家的「全家」SOHOT炎選，聯名推出bb.q CHICKEN暢銷明星商品「韓式火焰辣烤雞腿」和「燻香雞腿排」。全家餐飲總經理辛紫綾表示，此次首波跨通路合作，預計可望帶動bb.q CHICKEN營收成長一成，明年第2季更將擴大品項合作，開創營收成長雙動能。

辛紫綾表示，觀察台灣消費市場對於韓流文化追逐持續向上，旗下品牌bb.q CHICKEN明年預計結合韓國品牌資源，共同開發推出超過15款新口味炸雞，打造成為最多韓式炸雞口味的餐廳，更期望透過此次與全家聯名合作，將bb.q CHICKEN道地的韓流美味，導入全台超過600家「全家」SOHOT炎選店舖，消費者免出國，且只要以相當於韓國當地品嘗的半價價格，就能在巷口的全家店舖吃到，創造每個生活場景都可以吃bb.q CHICKEN。

全家SOHOT炎選12月25日與韓國最大連鎖炸雞品牌bb.q CHICKEN，聯名推出二款韓國暢銷20年、年銷超過千萬隻烤雞腿的「韓式火焰辣烤雞腿」和「燻香雞腿排」。「韓式火焰辣烤雞腿」，售價79元，自2003年推出以來，一直是韓國bb.q CHICKEN的熱銷明星商品，微辣的醬料與雞汁完美融合，辛香中帶有溫和的辣味，更使用獨家人工去除雞腿骨架技術，只保留棒腿骨，方便手拿食用、大口吃肉。

「燻香雞腿排」售價65元，選用松木屑進行燻製，雞腿表面呈現誘人的微焦金黃色澤，並散發出獨特的煙燻香氣，獨門烹調工法鎖住雞腿內的肉汁，讓每一口都品嚐到鮮嫩多汁，即日起至明年1月21日任選2件可享8折優惠。