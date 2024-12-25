微風攜聯邦推2款聯名無限卡！3.83％回饋無上限 微風南山也納入

微風集團與聯邦銀行延續23年的合作，25日宣布再度與聯邦銀行攜手合作推出全新「微風黑鑽無限卡」與「微風晶鑽無限卡」。兩款無限卡不僅提供微風館內消費最高3.83%回饋無上限，更搭配專屬尊榮禮遇，為持卡人打造專屬的奢華體驗。

微風集團執行常董岡一郎表示，與聯邦銀行攜手邁入第24年的合作，長久的合作讓彼此默契十足，也讓微風能夠為顧客帶來更多優質的服務與驚喜。今年推出的兩張無限卡，相信將為消費者提供更專屬的體驗與福利。

全新上市的「微風黑鑽無限卡」、「微風晶鑽無限卡」消費可享多項獨特優惠，包括Breeze Super指定商品9折起、TZ咖啡每日免費贈送一杯，讓每一次的微風之旅都充滿驚喜與享受。此外，平日於微風館內消費還可尊享周一至周三指定品牌買一送一優惠，周四購物日提供指定櫃位9折再95折的雙重折扣，指定餐飲/超市/伴手禮消費滿2,000元即贈200元電子酬賓券。同時，持卡人將尊享每天免費停車6小時（微風晶鑽無限卡為5小時），並可預約微風Diamond Lounge無限次數，享受私人尊榮服務與休憩空間。

此次為歡慶雙方再度攜手合作，「微風黑鑽無限卡」特別限量發行1000張金屬卡，卡片採用頂尖切磨鑽石堆砌底紋，搭配完美光澤與車工，打造尊榮與非凡的頂級氛圍，回饋更升級至3.83%無上限，包含領先業界3%微風積點即時回饋、0.5%聯邦紅利，綁定聯邦帳戶自動扣繳再加碼0.33%聯邦紅利，「微風晶鑽無限卡」則提供微風館內消費2.83%回饋無上限，包含：領先業界2%微風積點即時回饋、0.5%聯邦紅利，聯邦帳戶自動扣繳再加碼0.33%聯邦紅利回饋，讓持微風聯名卡的消費者在購物與美餐之餘，都能享盡無與倫比的尊榮待遇。

今年微風更全面整合持卡範圍，將微風南山納入聯邦微風聯名卡的優惠範圍，讓卡友們在微風各館內，無論是購物還是用餐，都能享受更全面、更高端的服務與體驗。此外，凡於2025年12月31日之前成功申辦「微風黑鑽無限卡」或「微風晶鑽無限卡」，並在核卡後30日內達成消費累積滿額條件，即可獲得伊萊克斯空氣清淨機(市價9,900元)或tokuyo藍牙智能體重體脂機(市價3,980元)等高端好禮。