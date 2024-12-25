快訊

一名少女工讀生之死 麥當勞難道不欠家屬一個道歉？

婚變頻傳！野生吳奇隆低調搭車 「1細節」洩婚姻現況

台灣今年首例萊姆病！傳染途徑、症狀、預防方法一次掌握

聽新聞
0:00 / 0:00

「STAYREAL PARK純真公園」台北站4大可愛亮點一站體驗

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
STAYREAL打造「STAYREAL PARK純真公園」，在松山文創園區展開。圖／STAYREAL提供
STAYREAL打造「STAYREAL PARK純真公園」，在松山文創園區展開。圖／STAYREAL提供

STAYREAL打造「STAYREAL PARK純真公園」，開啟巡迴各大城市的漫遊企畫，歷經一年陸續抵達台中、高雄北京、成都、上海等城市，這回STAYREAL PARK純真公園來到台北站，以雙展區形式在松山文創園區正式啟動，一次集結奇幻森林、貨櫃市集，城市探索等三大創意主題，為冬季帶來可愛快樂氛圍。

一、STAYREAL×巴洛克花園：穿越彩虹任意門

STAYREAL PARK純真公園台北站在松山文創園區的巴洛克花園中，打造可愛的「奇幻森林」。由五米高的巨型兔兔Rabbit.Q領軍坐鎮，帶著胡蘿蔔與MOJO FAMILY小夥伴登場，展區內還有熱情的MOJO BUS與SR公車亭設計，以及經典地標城市主題打卡牆、結合運動元素的棒球打擊區。

二、STAYREAL×椰林大道：貨櫃市集+巴士商店亮相

STAYREAL於椰林大道打造全新的「貨櫃市集」，MOJO BUS造型的「巴士商店」集結多款限定商品，讓滿滿的創意能量延續到日常生活中。魔魔胡胡胡蘿蔔（MOJO CARROT）大型氣球裝置，替展區增添可愛氛圍。受歡迎的憨人拍貼相館，可蒐集不同主題，記錄屬於你的獨家記憶。

三、STAYREAL×雙層觀光巴士：STAYREAL BUS限定主題專車

STAYREAL PARK特別攜手台北市雙層觀光巴士打造「STAYREAL BUS限定主題專車」，穿梭台北各大熱門景點。「STAYREAL BUS」限定主題專車」結合繽紛的視覺與快樂氛圍，車身外觀與內裝隨處皆能看見MOJO FAMILY可愛元素以及各種創意的互動巧思。

四、STAYREAL PARK台北站限定商品&眾多好禮齊發

STAYREAL PARK純真公園台北站以「乾杯台北」為主題，集結乾杯兔兔、MOJO FAMILY與MOJO BUS等趣味形象。同時特別推出限定首發商品與特色好禮，包括「乾杯兔兔桃園限定組」、「金屬磁貼」與「紀念冰箱貼」等新品，另外還有PARK台北站限定門票、透卡等限定入場好禮。STAYREAL PARK展區也有各項專屬滿額贈禮，包括潮流大編織袋、夢想護照本、主題徽章以及地墊等，還有園區限定的主題紀念章讓粉絲蒐集。

【STAYREAL PARK純真公園台北站】

展覽日期：2024/12/19(四) – 2025/1/12(日)

地點：松山文創園區-椰林大道&巴洛克花園（台北市信義區光復南路133號）

展覽開放時間：每日11:00–20:00

STAYREAL×椰林大道，有魔魔胡胡胡蘿蔔（MOJO CARROT）大型氣球裝置。圖／STAYREAL提供
STAYREAL×椰林大道，有魔魔胡胡胡蘿蔔（MOJO CARROT）大型氣球裝置。圖／STAYREAL提供
STAYREAL BUS限定主題專車。圖／STAYREAL提供
STAYREAL BUS限定主題專車。圖／STAYREAL提供
STAYREAL×椰林大道，MOJO BUS造型的巴士商店集結多款限定商品。圖／STAYREAL提供
STAYREAL×椰林大道，MOJO BUS造型的巴士商店集結多款限定商品。圖／STAYREAL提供
STAYREAL×椰林大道，全新打造的貨櫃市集。圖／STAYREAL提供
STAYREAL×椰林大道，全新打造的貨櫃市集。圖／STAYREAL提供
STAYREAL×椰林大道的憨人拍貼相館。圖／STAYREAL提供
STAYREAL×椰林大道的憨人拍貼相館。圖／STAYREAL提供
STAYREAL×巴洛克花園，有可愛的棒球打擊區。圖／STAYREAL提供
STAYREAL×巴洛克花園，有可愛的棒球打擊區。圖／STAYREAL提供

巴士 貨櫃市集

延伸閱讀

郭富城本周炸裂小巨蛋！中華賓士展出越野之王挺舞台王者

要帶傘！中午過後全台要下雨了 賈新興曝跨年天氣

詭異！北車、鳳山站都驚傳旅客落軌導致列車撞擊 部分車次延誤

史努比回台北了！新主題「甜點世界快閃店」冬至登場　免費入場衝一波　加碼「彎彎蛇史努比、史努比茄芷袋」獨家開賣

相關新聞

年終百貨購物戰開打 聯邦微風聯名卡祭3.83%回饋無上限

年終百貨購物戰再開打，業者選在聖誕節直接加碼聯名卡的優惠。聯邦銀行今天宣布，微風聯名卡再升級，推出微風「黑鑽/晶鑽」無限...

全家餐飲跨通路新策略 進駐全家超商SOHOT炎選

全家餐飲（7708）25日宣布新一波跨通路合作計畫，旗下韓式炸雞品牌bb.q CHICKEN與全家便利商店攜手合作，於全...

微風攜聯邦推2款聯名無限卡！3.83％回饋無上限 微風南山也納入

微風集團與聯邦銀行延續23年的合作，25日宣布再度與聯邦銀行攜手合作推出全新「微風黑鑽無限卡」與「微風晶鑽無限卡」。兩款...

「STAYREAL PARK純真公園」台北站4大可愛亮點一站體驗

STAYREAL打造「STAYREAL PARK純真公園」，開啟巡迴各大城市的漫遊企畫，歷經一年陸續抵達台中、高雄北京、...

「媽，別鬧了！」舞台劇本週末臺北好評上演

由王琄、湯志偉、陽靚與李劭婕主演，故事工廠療癒劇場「媽，別鬧了！」改編自Nextflix同名影集與作家陳名珉原著「我媽的異國婚姻」，講述中年喪夫的王玫玫（王琄飾）決定在60歲前再度把自己嫁出去，她的失控以及與兩個女兒的衝突都起因於「爸爸不在了」，3人被迫與「失去」共處。而此次的舞台劇版不但為豐富視聽享受添加了舞蹈橋段，還加入「萬能許願券」的設定，飾演王琄亡夫的湯志偉竟然還「回來了」？輕魔幻元素更探討「已知自己即將離世」的父親觀點。

郭富城本周炸裂小巨蛋！中華賓士展出越野之王挺舞台王者

暌違五年，天王巨星郭富城終於在本周五再度於台北小巨蛋開唱，消息一出門票急速售暨，至今仍有粉絲盼望求票，不愧是舞台王者。本次的「郭富城 ICONIC 世界巡迴演唱會2024台北站」也受到眾多台灣品牌支持，其中中華賓士此次擔任特別贊助，也吸引不少與郭富城一樣的愛車一族注意，再次提升中華賓士在消費者心中的好感度。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。