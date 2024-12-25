「STAYREAL PARK純真公園」台北站4大可愛亮點一站體驗

STAYREAL打造「STAYREAL PARK純真公園」，開啟巡迴各大城市的漫遊企畫，歷經一年陸續抵達台中、高雄北京、成都、上海等城市，這回STAYREAL PARK純真公園來到台北站，以雙展區形式在松山文創園區正式啟動，一次集結奇幻森林、貨櫃市集，城市探索等三大創意主題，為冬季帶來可愛快樂氛圍。

一、STAYREAL×巴洛克花園：穿越彩虹任意門

STAYREAL PARK純真公園台北站在松山文創園區的巴洛克花園中，打造可愛的「奇幻森林」。由五米高的巨型兔兔Rabbit.Q領軍坐鎮，帶著胡蘿蔔與MOJO FAMILY小夥伴登場，展區內還有熱情的MOJO BUS與SR公車亭設計，以及經典地標城市主題打卡牆、結合運動元素的棒球打擊區。

二、STAYREAL×椰林大道：貨櫃市集+巴士商店亮相

STAYREAL於椰林大道打造全新的「貨櫃市集」，MOJO BUS造型的「巴士商店」集結多款限定商品，讓滿滿的創意能量延續到日常生活中。魔魔胡胡胡蘿蔔（MOJO CARROT）大型氣球裝置，替展區增添可愛氛圍。受歡迎的憨人拍貼相館，可蒐集不同主題，記錄屬於你的獨家記憶。

三、STAYREAL×雙層觀光巴士：STAYREAL BUS限定主題專車

STAYREAL PARK特別攜手台北市雙層觀光巴士打造「STAYREAL BUS限定主題專車」，穿梭台北各大熱門景點。「STAYREAL BUS」限定主題專車」結合繽紛的視覺與快樂氛圍，車身外觀與內裝隨處皆能看見MOJO FAMILY可愛元素以及各種創意的互動巧思。

四、STAYREAL PARK台北站限定商品&眾多好禮齊發

STAYREAL PARK純真公園台北站以「乾杯台北」為主題，集結乾杯兔兔、MOJO FAMILY與MOJO BUS等趣味形象。同時特別推出限定首發商品與特色好禮，包括「乾杯兔兔桃園限定組」、「金屬磁貼」與「紀念冰箱貼」等新品，另外還有PARK台北站限定門票、透卡等限定入場好禮。STAYREAL PARK展區也有各項專屬滿額贈禮，包括潮流大編織袋、夢想護照本、主題徽章以及地墊等，還有園區限定的主題紀念章讓粉絲蒐集。

【STAYREAL PARK純真公園台北站】

展覽日期：2024/12/19(四) – 2025/1/12(日) 地點：松山文創園區-椰林大道&巴洛克花園（台北市信義區光復南路133號） 展覽開放時間：每日11:00–20:00

STAYREAL×椰林大道，有魔魔胡胡胡蘿蔔（MOJO CARROT）大型氣球裝置。圖／STAYREAL提供

STAYREAL BUS限定主題專車。圖／STAYREAL提供

STAYREAL×椰林大道，MOJO BUS造型的巴士商店集結多款限定商品。圖／STAYREAL提供

STAYREAL×椰林大道，全新打造的貨櫃市集。圖／STAYREAL提供

STAYREAL×椰林大道的憨人拍貼相館。圖／STAYREAL提供