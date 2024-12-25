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郭富城本周炸裂小巨蛋！中華賓士展出越野之王挺舞台王者

聯合新聞網／ 聯合數位文創
郭富城演唱會本週台北小巨蛋登場，中華賓士展出全新「純電之王」特別支持。圖／小美工作室提供
郭富城演唱會本週台北小巨蛋登場，中華賓士展出全新「純電之王」特別支持。圖／小美工作室提供

暌違五年，天王巨星郭富城終於在本周五再度於台北小巨蛋開唱，消息一出門票急速售暨，至今仍有粉絲盼望求票，不愧是舞台王者。本次的「郭富城 ICONIC 世界巡迴演唱會2024台北站」也受到眾多台灣品牌支持，其中中華賓士此次擔任特別贊助，也吸引不少與郭富城一樣的愛車一族注意，再次提升中華賓士在消費者心中的好感度。

中華賓士一直以來致力於提供尊榮服務體驗給消費者，不僅在豪華汽車領域追求卓越，更積極參與各式文化與體育活動，包括贊助2024年世界棒球12強賽，今年年末，中華賓士再次以實際行動支持音樂文化，特別贊助「郭富城 ICONIC 世界巡迴演唱會2024台北站」，以音樂的動感魅力展現中華賓士品牌所秉持的創新、突破與追求完美的精神，就如出道33年的郭富城至今仍能以最極致的硬體設備，與歌迷共度這三十年間的美好回憶。

除了本周天王郭富城的精采演出，中華賓士更於台北小巨蛋場外打造專屬品牌展區，展示賓士純電越野之王 The all-new electric G-Class.，以純電動力展現品牌對未來移動的願景與實現，象徵著中華賓士與天王郭富城攜手「馭動未來」，共同為觀眾呈現科技與音樂的完美交融。

由爵士娛樂, 聯合數位文創,時藝多媒體以及IME台灣聯合主辦、小美工作室協辦、中華賓士特別贊助的「郭富城 ICONIC 世界巡迴演唱會2024台北站」即將於本周五登場，一連三場的精彩演出，期待全場歌迷再度與天王巨星一起嗨起來！

中華賓士 品牌 郭富城 音樂

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