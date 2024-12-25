個人燒肉夯！燒肉smile桃園站前店開幕 用餐抽東京機票
搶攻單身經濟商機，不少餐廳陸續主打一人用餐區或推出一人精緻套餐，築間餐飲集團旗下的「燒肉smile」提供超過30款個人燒肉套餐加上烤爐，友善單身族邊烤邊吃，最新分店近日進駐桃園火車站前的新光三越。即日起至明年1月1日前會員用餐滿額，有機會抽中日本東京來回機票，吃得滿足還能玩得開心。
新光三越桃園站前店10樓最新迎來的餐飲品牌「燒肉smile」，該品牌秉持以人為本核心理念，提供多元化的餐飲選擇，不僅適合多人歡聚用餐，更提供超過30款個人燒肉套餐，除了主食，還有白飯、小菜、雞湯與特製的調味料，一個人用餐也能輕鬆大口吃燒肉。
「燒肉smile」店內也供應沙拉、飲料自助吧無限吃到飽，沙拉與冷熱飲品項多元，消費者想吃什麼自己拿，店內還有自助霜淇淋機，吃完燒肉還能大啖香甜滑順的冰品滋味。業者也觀察到，自助吧區讓消費者能自行取用喜歡的餐點，廚餘量比以往傳統送餐大減2成，減少環境負擔。
趁著年末、跨年聚餐商機，新開幕的「燒肉smile」新光三越桃園站前店即日起至12月28日品牌推出店內用餐即可參加獨家刮刮樂活動，有機會獲A5和牛、伊比利豚肉、特上選牛舌、牛肋間條、板腱牛、海蝦等超過200個獎項；即日起至2025年1月1日，品牌會員於燒肉smile單筆消費滿1200元，還可領取活動字刮刮卡一張，集滿相對應句子，更有機會抽中東京雙人來回機票。
新光三越桃園站前店指出，迎接年底聚餐旺季，店內還有多家人氣餐飲品牌推薦，有瓦城、時時香、添好運等，想吃泰式、中式或港式美食應有盡有。吃飽喝足後別忘了順道逛逛百貨櫃位來挑選耶誕節交換禮物、派對穿搭，無論是香氛、3C、服飾、遊戲組合都有耶誕檔期限定商品優惠，目前館內還推出跨年慶12月27日至12月29日，消費單筆3000元送2000點回饋。
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