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長榮航空限時14天聖誕超值優惠價 來回未稅最低2977起

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園機場即時報導
長榮航空於12月24日0時起，至2025年1月6日23時59分止，盛大推出年末聖誕機票優惠活動，限時14天。圖／長榮航空提供
長榮航空於12月24日0時起，至2025年1月6日23時59分止，盛大推出年末聖誕機票優惠活動，限時14天。圖／長榮航空提供

2024聖誕節，長榮航空推出年末聖誕機票優惠活動，即日起至1月6日23時59分止，限時14天，於長榮航空官網或長榮航空APP購買2025年3月31日前從台灣地區出發指定日期之航線，可享有超值優惠價，數量有限欲購從速。

長榮航空表示，本次限時優惠包括桃園-澳門來回未稅價最低只要2,977元起、桃園-新加坡來回未稅價6,225元起、桃園-沖繩來回未稅價7,217元起、桃園-布里斯本來回未稅價17,591元起；歐美航線也有驚喜優惠，桃園-巴黎來回未稅價只要25,620元起、桃園-舊金山來回含稅價也只要26,125元起。

此外，長榮航空獨家與星野集團旗下虹夕諾雅峇里島酒店合作，推出機票加酒店三天兩夜起的自由行行程，入住虹夕諾雅峇里島酒店除了提供豐盛的早餐，還獨家加贈Gazebo下午茶。若選擇入住Jalak房型，還加贈免費90分鐘SPA療程。

桃園 酒店 長榮

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