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小賈斯丁辣妻秀戒指 寶貝兒子和媽媽的誕生石太窩心了

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
海莉比伯在社群上分享她為自己和寶貝兒子訂製的雙主石戒指。圖／摘自品牌IG @ringconcierge
海莉比伯在社群上分享她為自己和寶貝兒子訂製的雙主石戒指。圖／摘自品牌IG @ringconcierge

小賈斯丁（Justin Bieber）的愛妻海莉比伯（Hailey Bieber）日前在社群的限時動態上分享了一張戒指照片，這款雙主石設計的戒指上鑲嵌了兩顆並排的寶石：她在一顆綠色的方形切割寶石旁邊標註「Jack」，並在另一顆則黃色的梨形切割寶石旁邊標註為「Mama」。這張照片引起網友熱議，認為這兩顆色彩鮮豔的寶石分別是海莉和四個月大的寶貝兒子傑克布魯斯比伯（Jack Blues Bieber）的出生月份誕生石：海莉的兒子傑克出生於8月，8月的誕生石是綠色的橄欖石；而海莉本人則在11月出生，11月的誕生石則是黃色的黃水晶。

海莉的這枚戒指採用經典的「Toi et Moi」雙主石設計設計，在西方珠寶傳統中往往鑲嵌兩枚迥異卻又互搭的寶石來象徵兩人深刻的情感。據悉這款戒指是有美國珠寶品牌Ring Concierge為之量身定製，以代表母親與寶寶的兩顆寶石誕生石組成，單價近一千美元。而專注於她所創辦的美妝保養品牌Rhode的海莉，也罕見地在闔家團圓的歲末之際分享了一張三人全家福。

海莉比伯在社群上曬出與小賈斯丁的三人全家福。圖／摘自藝人IG @haileybieber
海莉比伯在社群上曬出與小賈斯丁的三人全家福。圖／摘自藝人IG @haileybieber

戒指 綠色

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