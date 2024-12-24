連8年三星！孫紅茶行賀棒球奪金 「雙喜臨門」限量上市

2024年P12棒球賽，台灣隊奪金轟動國際，全球唯一連續8年榮獲歐洲ITI國際三星獎的台灣茶品牌孫紅茶行，特別推出「雙喜臨門禮盒」限量上市。禮盒內包括雙罐得獎台灣紅茶，另附贈一把典雅金湯匙、寓意「金棒」，映照著台灣運動員奮戰國際賽場、勇奪金牌的英姿。

孫紅茶行自創立以來，始終秉持「自然、純淨、極致」的製茶精神，不斷精進茶藝與農法，創下全球唯一連續8年三星獎及獲得鑽石獎的紀錄。國際評審團在品鑑時，也對台灣紅茶給予高度評價，「此茶層次豐富，入口甘醇如蜜，餘韻悠長，是全球頂級紅茶的代表作。」同時也讚譽，「台灣紅茶的風味如同精緻的交響樂，每一口都如漫步雲端之中，令人沉醉。」米其林餐廳侍茶師則表示：「這款茶湯能與法式甜點完美搭配，如同茶界的奧斯卡獎實至名歸。」

為慶賀台灣棒球摘金，孫紅茶行「雙喜臨門禮盒」全球限量發行1,088組。1,088代表「一生發發」的吉祥諧音，同時「1088」更呼應棒球中不可或缺的元素—108針縫線，象徵團隊合作、堅韌與永不言棄的精神。透過茶與數字的交織，將運動榮耀與茶香藝術完美融合。

台灣紅茶該怎麼沖泡？專業茶藝師建議，以約85°C的熱水沖泡50秒，蜜甜果香與花香交織的層次最為鮮明。搭配法式甜點或輕盈小點，能更凸顯茶湯的甜潤與醇和。

「雙喜臨門禮盒」售價4,999元。可於孫紅茶行官方網站、官方APP、直營門市或專線訂購。