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影／新東陽聖誕音樂饗宴 與旅客分享音樂及美食

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園機場即時報導
新東陽今天舉辦「白色聖誕午後音樂饗宴」，邀請專業團隊表演應景的聖誕歌曲，搭配手工甜點、鹹點與飲品跟旅客同歡聖誕節。記者黃仲明／攝影
新東陽今天舉辦「白色聖誕午後音樂饗宴」，邀請專業團隊表演應景的聖誕歌曲，搭配手工甜點、鹹點與飲品跟旅客同歡聖誕節。記者黃仲明／攝影

今天就是平安夜，新東陽今天在桃園國際機場第一航廈3樓北側商場舉辦「白色聖誕午後音樂饗宴」，現場邀請專業團隊表演應景的聖誕歌曲，搭配手工甜點、鹹點與飲品，為旅客帶來一場豐富的聖誕聽覺與味覺的饗宴。音樂表演開始前也安排「聖誕踩街嘉年華」，由員工裝扮的聖誕老公公沿途發送糖果給旅客，增添歡樂與驚喜。

新東陽表示，每年都會在桃園國際機場舉行聖誕音樂會，疫情期間曾停辦過，當桃機旅運量復甦後，去年便復辦。今年的「白色聖誕午後音樂饗宴」打造一場結合聖誕樂曲與午後美食的雙重饗宴。歌手在現場演繹一首首充滿節日氛圍的經典聖誕曲目，帶動全場情緒，讓機場出發大廳瀰漫著濃濃的聖誕氣息。

除了音樂演出，新東陽也特別攜手桃園知名甜點工作室「貝禮芙法式手工甜點Belles Vacances」帶來5款手工點心，甜點部分包括耶誕限定草莓迷你塔、唐寧伯爵奶茶瑪德蓮；鹹食則有松露野菇迷你泡芙等3款。此外，活動還加入聖誕踩街嘉年華，有聖誕老公公沿途發送糖果，還有令人驚艷的特技演出，為現場增添更多驚喜與互動。

桃園國際機場公司副總李俊德（右三）、余崇立（右一）及新東陽總經理麥升陽(右二)於活動現場欣賞歌手演唱。記者黃仲明／攝影
桃園國際機場公司副總李俊德（右三）、余崇立（右一）及新東陽總經理麥升陽(右二)於活動現場欣賞歌手演唱。記者黃仲明／攝影
新東陽今天舉辦「白色聖誕午後音樂饗宴」，除邀請專業團隊表演應景的聖誕歌曲外，現場也準備了手工甜點、鹹點與飲品跟旅客同歡。記者黃仲明／攝影
新東陽今天舉辦「白色聖誕午後音樂饗宴」，除邀請專業團隊表演應景的聖誕歌曲外，現場也準備了手工甜點、鹹點與飲品跟旅客同歡。記者黃仲明／攝影
桃園國際機場公司董事長楊偉甫(右五)、新東陽總經理麥升陽(左五)與各級長官們合影，與國內外旅客一同歡度聖誕。記者黃仲明／攝影
桃園國際機場公司董事長楊偉甫(右五)、新東陽總經理麥升陽(左五)與各級長官們合影，與國內外旅客一同歡度聖誕。記者黃仲明／攝影
新東陽今天舉辦「白色聖誕午後音樂饗宴」，邀請專業團隊表演應景的聖誕歌曲。記者黃仲明／攝影
新東陽今天舉辦「白色聖誕午後音樂饗宴」，邀請專業團隊表演應景的聖誕歌曲。記者黃仲明／攝影

桃園 甜點 音樂會

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