影／新東陽聖誕音樂饗宴 與旅客分享音樂及美食

今天就是平安夜，新東陽今天在桃園國際機場第一航廈3樓北側商場舉辦「白色聖誕午後音樂饗宴」，現場邀請專業團隊表演應景的聖誕歌曲，搭配手工甜點、鹹點與飲品，為旅客帶來一場豐富的聖誕聽覺與味覺的饗宴。音樂表演開始前也安排「聖誕踩街嘉年華」，由員工裝扮的聖誕老公公沿途發送糖果給旅客，增添歡樂與驚喜。

新東陽表示，每年都會在桃園國際機場舉行聖誕音樂會，疫情期間曾停辦過，當桃機旅運量復甦後，去年便復辦。今年的「白色聖誕午後音樂饗宴」打造一場結合聖誕樂曲與午後美食的雙重饗宴。歌手在現場演繹一首首充滿節日氛圍的經典聖誕曲目，帶動全場情緒，讓機場出發大廳瀰漫著濃濃的聖誕氣息。