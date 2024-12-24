滿滿少女感！安俞真演繹FENDI新包 Peekaboo變軟又變小

FENDI 即將推出的Peekaboo Soft全新尺寸Peekaboo Soft Small，並釋出由韓國品牌形象大使、IVE隊長安俞真搶先演繹的一系列造型照，展現包款柔軟百搭的本色魅力。該包款首度亮相於品牌今年十月於米蘭發表的2025年春夏女裝系列中，預計將於2025年1月9日起在指定FENDI專門店及fendi.com率先預售。

Peekaboo Soft Small以經典Peekaboo Soft為藍本，以全新時髦的尺寸豐富Peekaboo系列的陣容。新設計忠於原版的獨特個性，質感極致柔軟，保留中號及大號包款鬆垮柔軟的結構，以優質小牛皮縫製，完美的比例特別輕巧。Peekaboo Soft Small除了原設計的手持方式外，更配備可接駁手柄的搭帶，能隨時調校長度，隨穿搭需求和個人習慣側背或斜背，是不可或缺的日常包款。