滿滿少女感！安俞真演繹FENDI新包 Peekaboo變軟又變小
FENDI 即將推出的Peekaboo Soft全新尺寸Peekaboo Soft Small，並釋出由韓國品牌形象大使、IVE隊長安俞真搶先演繹的一系列造型照，展現包款柔軟百搭的本色魅力。該包款首度亮相於品牌今年十月於米蘭發表的2025年春夏女裝系列中，預計將於2025年1月9日起在指定FENDI專門店及fendi.com率先預售。
Peekaboo Soft Small以經典Peekaboo Soft為藍本，以全新時髦的尺寸豐富Peekaboo系列的陣容。新設計忠於原版的獨特個性，質感極致柔軟，保留中號及大號包款鬆垮柔軟的結構，以優質小牛皮縫製，完美的比例特別輕巧。Peekaboo Soft Small除了原設計的手持方式外，更配備可接駁手柄的搭帶，能隨時調校長度，隨穿搭需求和個人習慣側背或斜背，是不可或缺的日常包款。
在這系列照片中，安俞真以FENDI 2025年春夏女裝演繹了兩種色調的Peekaboo Soft Small：雋永的山茶白色或洋溢春日氛圍的抹茶綠色款。她以意見裝飾珠寶花球的針織洋裝和粉紅色芭蕾舞平底鞋，碰撞抹茶綠色Peekaboo Soft Small包款和精緻的Mamma Baguette吊飾；山茶白色Peekaboo Soft Small，則是搭配了優雅飄逸的黑色長裙和畫龍點睛的FENDI Filo垂吊耳環，展現青春無敵的少女氣質。
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