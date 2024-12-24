大地酒店外帶年菜即起開賣 再贈精選紅酒
農曆春節將至，大地酒店奇岩一號即日起至2025年1月21日推出「福蛇迎春」外帶年菜組，適用4至6人份，涵蓋「麻油雞酒飯」、「剁椒寶石魚」、「花膠佛跳牆」、「瑤柱長年菜」等招牌菜色，搭配開胃「開運四喜拚」、以及餐後點心「造型流沙包」，售價1萬2888元，並加贈價值1200元的奇岩精選紅酒。
大地酒店表示，此次年菜嚴選當季新鮮食材，烹調過程工序繁複，如近年熱銷的「麻油雞酒飯」，是將去骨雞腿肉、麻油、薑一起拌炒煨香，米飯選用長糯米；「剁椒寶石魚」則是由燈籠泡椒及紅油特製而成的剁椒醬；「稻香大地牛」是創店首道經典料理，堅持使用重達1公斤以上的帶骨牛小排。
大地酒店指出，為讓消費者吃到新鮮的料理，奇岩一號年菜料理皆採每日現做，外帶回家後，開封即可擺盤上菜，此次消費滿額2萬元，再加贈喜歡西餐廳價值1738元的雙人下午茶一套。
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