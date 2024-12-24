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JAMEI CHEN 2025早春 藝術油畫般的柔軟、雋永與詩意
正因為身處寒冬、所以深知春天也將在不久的遠方。設計師品牌JAMEI CHEN發表了2025早春系列，從法國南部普羅旺斯的「光之採石場」（Carrières de Lumières）得到靈感，借衣物為表現媒材，傳遞出地景石材在飽經風霜後傳遞出的柔軟、雋永與詩意。
歷史可溯及西元前二世紀的Carrières de Lumières廢置採石場，曾在1960年被取材成為實驗性電影《奧菲的遺言》（Le Testament d'Orphée），甚至包含藝術家畢卡索、奧斯卡影帝尤伯連納（Yul Brynner）都曾在電影中客串，1970年代曾成為投影藝術的展示場地，此後經過歲月「雕琢」的石窟洞穴更因天然的紋理，成為新一代藝術、時尚的熱愛展出場域。
JAMEI CHEN的2025早春系列選用了光之採石場大理石壁上不同色階的米白、米胚色、米灰與黑、松石綠、灰藍綠搭配，讓色彩整體印象輕盈中不失有機；剪裁輪廓上少去品牌過往的硬挺，但以兼具垂墜度的黑白縲縈面料，拉長視覺身形比例同時賦予流動感，記憶紗紡織的柔軟半透面料、府綢襯衫布，與松石綠棉麻面料，疊加成了帶有骨董油畫的沉穩色澤，不忮不求、寫意隨興。
長版風衣外套被拆解成不同形式，無論是保留腰帶但削去長袖、寬大領片的白色連身長裙，又或是保留雙排釦與領片但輕盈寬鬆的長版削肩大衣，在保留英氣、行動力的同時展現輕快。正面看似平面簡約的連身長裙、背面則呈現了繁複費工的皺褶結構，或隱喻了石窟或人生：在淡然一面背後的百轉千折。
JAMEI CHEN 2025早春概分為三系列、60多款單品，預計將從2024年12月開始至2025年夏天陸續上市，可洽JAMEI CHEN大安路概念店、或JAMEI CHEN天母「另空間」詢問。
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