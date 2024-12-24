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國道計程收費滿10年 通行費儲值通路銀行領先超商

中央社／ 台北24日電

國道計程收費今年滿10年，遠通電收委託德明財經科技大學調查，結果顯示eTag用戶整體滿意度高達97%，在通行費儲值通路部分，銀行領先超商。

遠通電收今天發布新聞稿表示，委託德明財經科技大學針對全台eTag用戶及非eTag用戶，進行電話訪問調查，抽樣調查1165份，調查期間自今年6月17日至7月15日，信心水準95%，抽樣誤差3%。

根據調查結果，eTag用戶整體滿意度達97%，其中「查詢」及「儲值」服務最受好評，滿意度分別達98.3%與97.2%；「申辦」及「繳費」服務也獲得95.9%和95.4%的認同。

另外，在通行費儲值通路部分，44.3%的eTag用戶使用「銀行自動儲值」，領先「超商」的42.3%。

遠通電收表示，為降低用路人因補繳或逾期繳費、甚至受罰所帶來的不便，公司持續推出創新服務，包括「通行費、停車費累兌點數」、「全台eTag路邊停車扣繳」及「ETC企業客戶全台路邊停車費統一代繳」等，鼓勵用路人及企業客戶申辦eTag並啟用自動儲值功能。

遠通電收統計，ETC客服專線中，超過6成進線需求為eTag異動服務。

遠通電收表示，現在導入LINE@文字客服，用戶只需加入遠通電收LINE@好友（帳號：@etag），即可點選服務選項，自助完成eTag異動、退費及資料修改；客服專線也引入AI語音異動機器人，用路人透過語音對話即可輕鬆辦理異動業務，提升服務效率。

eTag 客服

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