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輸入這3關鍵字！LINE聖誕節特效驚喜登場 雪花效果限時「這2天」加碼推出
今年冬天特別寒冷，來點暖心小驚喜感受濃濃聖誕氣氛。LINE聖誕節聊天室特效關鍵字悄悄啟動，即日起至12月27日10:00，只要在LINE聊天室中輸入「聖誕節」、「平安夜」、「禮物」任一組關鍵字，就可以和熊大、兔兔、莎莉一起歡慶聖誕佳節。
只要是LINE iOS 9.15.0以上、LINE Android 10.2.0以上且 Android OS 7.1 以上，或是LINE 電腦版版本需為6.7.3 以上，就可以看到歡樂的聊天室特效。只要手機LINE版本為12.0.0以上，關鍵字還會變成連結形式，點一下就能隨時重播。
另外，LINE也預告，跨年期間聊天室將會飄起浪漫雪花，12月30日00:00 至 2025年1月1日00:00 ， 打開聊天室即可看到雪花紛飛的浪漫景緻。版本需求與聖誕節特效相同，一起感受浪漫氛圍。
如果還想要更有聖誕氣氛，還可以開啟主頁特效的設定，iOS 以及 Android LINE 版本10.17.0 以上且 Android OS 7.1 以上的用戶，即日起至12月25日23:59期間，就可以看到主頁裝飾上期間限定的聖誕花圈。
而LINE個人檔案工作室近期也推出「AI寵物」新功能，可以將自己心愛寵物變成超可愛的AI角色，選擇「聖誕狗狗」、「聖誕貓咪」，讓AI幫毛孩打造獨一無二的聖誕風格。
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