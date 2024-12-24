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7-ELEVEN聯手英國百年茶品牌Whittard 新品「蜜香伯爵拿鐵」限時第2杯半價
喜愛英國茶的民眾太幸福了，現在只要到7-ELEVEN就能喝到現萃英式茶飲！CITY TEA自即日起與擁有百年歷史的英國茶品牌Whittard共同合作，推出全新飲品「蜜香伯爵拿鐵」，以Whittard經典33號伯爵茶包為基底，獨特佛手柑香氣融入奶香、點綴一抹香甜蜂蜜，打造高品質風味英式調和茶飲，每杯售價80元，自12月25日至2025年1月7日期間更享CITY TEA全品項第2杯半價。
這次合作更同步換上以Whittard Tea Discovery系列伯爵茶盒包裝為靈感，復古藍色矢車菊花瓣圖樣設計的合作杯身與杯套，冬天熱熱喝超療癒。消費者還可拿杯套至Whittard實體店面，享全品項9折。
另外，看準聖誕、跨年聚會需求，7-ELEVEN「星級饗宴」自12月25日起將推出應景的歐風美食饗宴，攜手台北W飯店的現代法式餐廳「Seasons by olivier e.」創辦人、獲米其林27顆星主廚Olivier Elzer跨海合作全新法餐料理，共推出多達9款新品，從前菜、主餐、小點到餐後甜點，任何時段皆滿足民眾微奢華享受的需求？
新品包括「法式烤雞佐時蔬」、「法式香草烤雞翅」、「法式烤雞佐牛肝菌燉飯」、「法式烤雞佐芥末籽白醬飯捲」等一系列滿足味蕾的法式烤雞料理。豐富的主餐還有以濃郁的紅酒醬汁燉煮牛肉，呈現優雅法式餐桌風味的「紅酒燉牛肉義大利麵」、鬆軟厚實的土司包裹濃郁起司與燻培根的「法式起司燻培根厚土司」。
同時還有精緻的法式小點「焦糖閃電泡芙」，外皮酥脆，絲滑內餡有著香濃焦糖和香草的巧妙搭配，以及Semeur聖娜複合店限定販售的歐式麵包「法式香蒜小短棍」、使用法國人最熟悉的康堤起司製作道地的「法式康堤起司手撕包」等，展現細膩講究的輕奢法式風味。
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