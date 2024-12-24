穿車神打造的車帥滑雪裝！周杰倫攻蛋後現身北海道

亞洲天王周杰倫剛結束在台北大巨蛋舉行的四場演唱會，近日在社群上分享在日本北海道滑雪的帥氣照片，網友們更眼尖地立刻從背景中辨識出這是北海道知名的滑雪勝地二世谷。他在社群上還特地以英文留言解說，自己身為Dior全球品牌大使，打扮帥氣遠比滑雪技巧來得重要！

周杰倫在他所分享的照片中，選穿了整套由Dior另一品牌大使、七屆F1世界冠軍Lewis Hamilton與Dior男裝創意總監Kim Jones共同構思的聯名Lifestyle膠囊系列滑雪裝備。這個專為單板和雙版滑雪運動而設計的膠囊系列，採用寬鬆簡約的剪裁輪廓，並使用有機或回收材質製成，平衡了戶外運動、精緻與獨特性，並突破功能性與優雅的極限，同時又兼顧永續發展的精湛層面。 DIOR AND LEWIS HAMILTON白色科技纖維滑雪手套，27,000元。圖／Dior提供 亞洲天王周杰倫在社群上分享穿Dior滑雪裝於北海道滑雪的照片。圖／摘自藝人IG DIOR AND LEWIS HAMILTON黑色混紡羊毛搭配金色刺繡DIOR標誌毛帽，25,000元。圖／Dior提供 亞洲天王周杰倫在社群穿著的Dior滑雪裝出自Lewis Hamilton與Kim Jones創造做的Lifestyle膠囊系列男裝。圖／Dior提供