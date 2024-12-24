17款「鬼滅之刃」週邊帶回家！吉野家推「全集中套餐」
登台37週年的連鎖丼飯「吉野家」，12月30日起首度跨界人氣動漫「鬼滅之刃」，推出「全集中の美味」聯名活動，推出13位角色、共計17款週邊聯名商品，內容包括資料夾、造型杯墊、撲克牌、陶瓷碗、聯名VIP卡等內容，適合粉絲蒐集。
首波聯名活動自12月30日起跑，到全台39間吉野家門市消費滿300元，就可贈送「鬼滅之刃資料夾」或「鬼滅之刃造型杯墊」，各有4種款式，包括竈門炭治郎、竈門禰豆子甘露寺蜜璃、時透無一郎等角色。第二波活動自1月20日起跑，全台門市推出加價購活動，包括有1款「刀匠村撲克牌」（加購價105元）、2款「時尚純棉襪」（加購價129元）、2款「鬼滅之刃帆布袋」（加購價160元），產品均為限量。
明年3月1日起，吉野家還將推出限量「全集中套餐」，內含「牛/豚丼(中)＋茶碗蒸＋檸檬風味紅茶(S)」，每套499元，並贈送「鬼滅之刃陶瓷碗」、「聯名VIP卡」。4月1日到4月30日，憑VIP卡至全台任一吉野家門市，單筆消費皆享9折優惠。
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